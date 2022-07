Santiago Segura vuelve a salvar la taquilla del cine español con 'Padre no hay más que uno 3'

La historia se repite. Otro verano más, Santiago Segura estrena película y otro verano más arrasa en taquilla. Empieza a convertirse en tradición que el director reviente las expectativas con su nueva incursión en el cine familiar. A pesar de las críticas, Segura conecta con los espectadores, y con la tercera entrega de Padre no hay más que uno lo confirma. La nueva película ha recaudado en sus primeros cuatro días 3,1 millones de euros y sumado más de medio millón de espectadores. Es el mejor estreno de la franquicia, que con su primera película logró 1.762.576 y con la segunda 2.186.263 en sus primeros días en salas. Es, además, el mejor estreno de una película española desde 2016 tal como informan desde Sony, distribuidora del filme.

Ahora queda ver cuál será su recorrido, pero siendo una película familiar, un género que funciona muy bien en vacaciones y durante los días de diario, seguramente amenaza en ser la más taquillera de la saga. En sólo cuatro días Padre no hay más que uno 3 supera a Alcarràs, que hasta ahora tenía el honor de ser la película española más taquillera del año con 2.092.275 euros, una cifra espectacular para un cine adulto y de autor. Segura la ha superado en tan sólo un fin de semana con un filme que se ha estrenado en 449 cines, la cifra de pantallas más alta desde 2019.

Las expectativas no eran tan altas, sobre todo porque la competencia era voraz. Había muchas películas para el público familiar, entre ellas la tercera entrega de Los minions, que se ha conformado con el tercer puesto, y la nueva de Marvel, Thor: Love and Thunder, que ha cedido el primer puesto a la familia protagonista de la saga dirigida por Santiago Segura, que seguro que ya prepara nueva entrega. No es la primera franquicia del director que arrasa en taquilla, ya que él fue el responsable de Torrente, cuyas cinco películas fueron éxitos sin precedentes. El director supo leer el cambio en el público y viró hacia una comedia blanca e inofensiva, y los resultados son espectaculares.

Ahora prepara la segunda entrega de otra saga, la de A todo tren, cuya primera película fue el filme español más taquillero en 2021 con 8.493.358 euros. Desde hace cuatro años, el título de nuestro cine que más recauda está dirigido por él. De hecho, en 2020, cuando los cines acaban de abrir la persiana tras el confinamiento y desde Hollywood no llegaban películas, él adelantó el estreno de Padre no hay más que uno 2, lo que dio aire a los cines gracias a su excelente resultado. En 2019, Padre no hay más que uno fue la película española más taquillera del año con 14.240.856 euros. Un año después, su secuela hizo lo propio con 12.940.792.

Aire para el cine español

Las cifras de Padre no hay más que uno 3 son un soplo de aire fresco para el cine español. Mientras que el cine hollywoodiense había logrado devolver a la gente a las salas, sobre todo con cine familiar y adolescente gracias a sagas como Marvel o Parque Jurásico, además de filmes de animación como Los Minions, las películas españolas no habían logrado ningún fenómeno de masas. Ninguno de los títulos que deberían haber arrasado lo han hecho. Ni el terror con La abuela, ni producciones de Telecinco Cinema como Malnazidos o comedias que hace años hubieran funcionado como El juego de las llaves lograron un resultado correcto.

Segura rompe esa maldición y hace que mejoren las cifras de la industria, que hasta ahora sólo había sumado 16,8 millones de euros de una recaudación total de 186,6 millones según los datos de la web Taquilla España, que cada semana analiza todos los resultados de los estrenos de cine. El cine familiar sigue funcionando, y este año el director puede que lo demuestre nuevo, ya que la secuela de A todo tren tiene previsto su estreno para el 2 de diciembre de 2022, en unas fechas navideñas que pueden convertirla en el segundo pelotazo del año y lograr algo que nunca se había visto, que las dos películas más taquilleras del año del cine español estén dirigidas por la misma persona.