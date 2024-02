Sigourney Weaver: “El cine español no se mueve solo por el dinero, como sí pasa en Hollywood”

Sigourney Weaver se ha pasado media vida escuchando la palabra ‘no’. Le dijeron que no podría ser actriz porque era demasiado alta, que no lo iba a lograr. Que esa profesión no era para ella. “Mis profesores de interpretación me dijeron que no tenía talento, que no iba a llegar a ningún sitio”, recordaba la actriz este viernes desde Valladolid, donde el sábado recogerá el Goya internacional. Qué pensarán sus profesores ahora de aquella frase. Qué se les pasaría por la cabeza aquellos que cuestionaron su talento por su físico cuando vieron que era ella quien encarnaba a uno de los personajes más importantes de la historia del cine, la teniente Ripley de la saga Alien.

No miente sobre su decepción cuando recuerda aquellas palabras. “Me sentí desmotivadla, pero no me rendí”, añadió cuando contó aquella experiencia. Ahora entra en una habitación y todo el mundo se para. Tiene, además, el aplomo de esas estrellas que pueden hablar de todo sin miedo a las consecuencias. Se lo ha ganado en décadas trabajando con los mejores. Tampoco ha tenido miedo a apostar por otros directores y otras cinematografías. De hecho, ha trabajado con dos cineastas españoles. Con Rodrigo Cortés, en Luces rojas, y con Juan Antonio Bayona en Un monstruo viene a verme.

A “Jota”, como le llamó con cariño en la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Valladolid, le dejó unas palabras hermosas sobre La sociedad de la nieve y dijo que tenía muchas ganas de verle en la ceremonia. También mentó a Pedro Almodóvar, de quien destacó los papeles para las mujeres que había escrito en un cine que había hecho evolucionar a todos como sociedad. Cómo no, aprovechó para pedirle un papel: “Hemos hablado alguna vez de ello y por supuesto que me gustaría. Creo que está haciendo algo en ingles, lo cual son buenas noticias para mí porque mi español no es suficientemente bueno. Espero verle mañana por la noche y decirle: ‘qué hay de lo mío’”.

De su experiencia en España destacó su sorpresa cuando vio “el compromiso de todo el equipo, donde hasta el último técnico se ha leído el guion y eso da una energía diferente”. “El cine español es tan original, tan diverso, con temas tan diferentes… No están movidos solo por el dinero, como sí pasa en Hollywood. O por los intereses de una franquicia. Son más independientes. Lo son desde hace cien años, pero en los últimos creo que el cine de habla hispana, también el de México, nos está trayendo al público de EEUU historias que nos han impresionado”, añadió y enumeró las nominadas al Goya. No las había visto, pero tuvo el detalle de aprender sus títulos y prometer que las vería pronto.

También fue preguntada por el Me Too al hilo de las acusaciones contra Carlos Vermut, donde Sigourney Weaver dio una respuesta contundente de apoyo hacia “las mujeres que alzan su voz ante estas situaciones de abusos”. “Cada vez que las mujeres hablan sobre ello, el resto tenemos que estar agradecidas, porque hacen para el resto un lugar más seguro y mejor para poder trabajar. El Me Too no podía cambiar las cosas de la noche a la mañana, y esto es un problema que existe en todos los sectores, no solo en el cine, pero yo doy gracias al Me Too, porque gracias a ello estamos en una industria que cada vez pone más luz sobre estos casos. Las mujeres ahora nos sentimos empoderadas, y se ha entendido la importancia de decir ‘No’. De decir ‘Para’. De que sepan que hay cosas que no se dan por sentadas. Yo espero y rezo porque esto sea cada vez menos frecuente”, zanjó.

Sobre la figura de la mujer en la industria también destacó los progresos hechos, y piensa que “Hollywood nunca le da al público el crédito que se merece, porque la gente quiere ver a mujeres en la pantalla, y durante años solo ponían a hombres jóvenes”. “Ahora las mujeres son el público más mayoritario y tenemos apetito por otras historias, de historias con mujeres, y que sean de todas las edades, también mayores”, subrayó.

Con la sombra de Vox en la gala de los Goya por primera vez también se habló de la extrema derecha, y Weaver rememoró la anulación reciente del caso Roe V Wade que eliminaba el derecho al aborto, lo que para ella ha “espoleado un movimiento de mujeres para recuperar y luchar por nuestra independiente y la igualdad”. “Es algo inaceptable que está poniendo muchas vidas en peligro. Es un punto de inflexión. Esas cosas pasan en EEUU, y creo que políticamente muchas mujeres van a dar un paso ahora. Si el mundo estuviera dirigido por mujeres habría mejores condiciones”.

Aprovechó para pedir historias “originales y frescas”, porque siente que también en Hollywood se está produciendo una brecha entre las voces independientes y “una industria dominada por Marvel”, de la que aclaró que tiene algunas películas fantásticas, pero pidió “espacio para otras historias”. “El cine se ha democratizado, no tienes que ir a la escuela de cine para hacerlo, y debemos escuchar esas voces más diversas. La gente tiene algo que decir, y las grandes empresas tienen su voz, pero entre medias hay historias importantes y cosas importantes de las que hablar”, criticó y pidió que para encontrar esas historias“la inteligencia artificial se aparte”. Si lo dice la teniente Ripley, habrá que hacer caso.