Un 'Detective Pikachu' con aires de peluche divide a los fans ante el tráiler de su próxima película

El mundo Pokémon abandona los videojuegos y el anime para pasarse a un terreno que todavía le quedaba por explorar: el real. Así lo demuestra el primer adelanto de Detective Pikachu, la película dirigida por Rob Letterman ( Pesadillas) y protagonizada por Ryan Reynolds ( Deadpool), que pone la voz a la icónica mascota amarilla. "Creo que todos sabíamos que acabaría siendo un detective en miniatura diciendo solo dos palabras. Pero no pensé que sería tan pronto", publicó el propio Reynolds en su cuenta de Twitter personal.

Mr. Mime, Charizard, Jigglypuff, Psyduck... El tráiler solo dura dos minutos, pero ha sido suficiente para que se convierten en tendencia de Twitter y que la red social se llene de mensajes que mezclan admiración y asombro por partes iguales. "Quiero decir que el tráiler de detective pikachu me dejo con ganas de más, pero el diseño de los pokemon se ven raros", critican unos. "¡Primeras imágenes de Detective Pikachu, HYPE por las nubes!", alaban otros.

I think we all knew I'd wind up as a miniature detective repeatedly saying the same two words. Just didn't think it'd be this soon. #PikaPika #DetectivePikachu pic.twitter.com/L4iB760fJO