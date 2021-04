Counting Crows publicará un nuevo álbum tras siete años de silencio

Madrid, 27 abr (EFE).- La veterana banda estadounidense Counting Crows, autores de éxitos emblemáticos de los años 90 como "Mr. Jones", ha anunciado este martes su retorno al mercado con su primer disco en siete años, que llevará por título "Butter Miracle, Suite One" y verá la luz el próximo 21 de mayo.

Su discográfica ha informado de que el que será el octavo trabajo de estudio de la formación fue escrito en una granja remota del Reino Unido a principios de 2019 y que estará integrado por cuatro pistas de un total de ocho minutos, pensadas para ser escuchadas sin interrupción.

"Se me ocurrió que podía escribir una serie de canciones diferentes en las que cada una encajase a la perfección a partir de la anterior y fluyeran juntas como una canción larga. Una suite. Una vez que tuve la idea, fue todo lo que quise hacer", ha explicado Adam Duritz, líder de Counting Crows, en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

De estos cortes ya es posible escuchar el primer sencillo, "Elevator Boots", que está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales y que trata, en palabras de su autor, del "chico de una banda cuya existencia se mueve entre diferentes pueblos y amantes".

Sobre el largo tiempo de silencio transcurrido entre este inminente lanzamiento y el previo "Somewhere Under Wonderland" (2014), Duritz ha reconocido que a lo largo de los años se ha sentido "quemado" con el negocio de la música, "algo que viene y va", pero que este nuevo álbum ha servido para, de momento, reconciliarle otra vez con él.

Fundada en 1991 por este músico y por David Bryson en Berkeley (California, EE.UU.), cerca de San Francisco, Counting Crows alcanzó reconocimiento como banda de rock alternativo en los años 90 gracias a su primer álbum, "August And Everything After" (1993), que incluía el éxito "Mr. Jones" y que solo en Estados Unidos llegó a vender más de 7 millones de copias.

Tras él llegaron otros seis álbumes de estudio, como "Recovering The Satellites" (1996), hasta sumar más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo según cifras de BMG, así como una nominación a los Óscar de Hollywood por "Accidentally In Love", tema central de la película "Shreck".