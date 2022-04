Felipe VI brinda por Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2022: “Lamentamos profundamente no tenerla aquí”

En el tradicional almuerzo de celebración previo a la entrega del Premio Cervantes en el Palacio Real, los Reyes han recibido a una representación del mundo de la literatura. “Aunque es un día de celebración, no podemos evitar la tristeza que nos causa la ausencia de Cristina Peri Rossi, ha dicho Felipe VI. ”La comprendemos, pero también lamentamos profundamente no tenerla aquí, con todos nosotros. Le mandamos a nuestra premiada nuestro cariño y nuestro abrazo“, ha dicho en referencia a la merecedora del Premio Cervantes 2022 que no podrá recogerlo este sábado en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, debido al estado de salud de la poeta de origen uruguayo.

“Ella no ha podido estar pero nuestra presencia alrededor de su figura y de su trayectoria demuestra cuánto nos une, alguien que ha escrito que nunca ha pretendido vidas anteriores ni futuras, que cree no haber sido nada más que lo que es, y eso a veces con grandes dificultades. La humildad, en definitiva, define su obra y su vida”, ha dicho el jefe del Estado, construyendo así un semblante de la escritora. “Ambas han estado marcadas por duras experiencias pero Cristina, como ella misma dice, siempre ha luchado por ser quien ella quería ser”, tanto en Uruguay como en España, donde reside desde hace más de 40 años, ha añadido.

Una escritora que Felipe IV ha definido como “auténtica, fiel a sí misma, sin prejuicios y luchadora”, una “ciudadana del mundo profundamente comprometida con él”. También ha recordado que para Peri Rossi las palabras son “la única compañía que no falla”. Ha definido su literatura como una escritura “pionera e innovadora, coherente y versátil, estremecida y lúcida, intensa en prosa y verso”.

El Rey, antes del brindis, ha recordado que los últimos Premios Cervantes 2019 y 2020 Joan Margarit y Francisco Brines, ambos fallecidos: “No pudieron acudir a Alcalá y no pudimos homenajearles de este modo, como nos hubiese gustado y ambos merecían”.