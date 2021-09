Los festivales españoles de cine buscan nuevos públicos entre los estudiantes

Valladolid, 29 sep (EFE).- Los festivales de cine de Valladolid, Málaga, Huelva y Sevilla buscan nuevos públicos desde edad escolar con iniciativas como Ventana Cinéfila, un ciclo dedicado a los estudiantes que entre los próximos 23 de octubre y 23 de noviembre proyectará ocho largometrajes y catorce cortometrajes.

En colaboración con la plataforma de cine en línea Filmin, el ciclo incidirá sobre aspectos de actualidad social como el desafío migratorio, la diversidad sexual, la conservación medioambiental y la emergencia climática, han informado este miércoles fuentes de la organización.

Cada uno de los títulos incluye una guía didáctica en lengua española e inglesa, al igual que el año pasado cuando en la primera edición de Ventana Cinéfila participaron 70.000 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato.

Los ocho largometrajes seleccionados son "Ruben Brandt, collector", de Mirolad Krstic (Hungría); "Float like a butterfly", de Carmel Winters (Irlanda); "Just Charlie", de Rebekah Fortune (Reino Unido); "Strike", de Trevor Hardy (Reino Unido); "La Melodie", de Mohamed Rachid Hami (Francia); "Boxi and the lost treaure", de Béla Klingl (Hungría); "Jim Button and Luke the engine driver", de Deniss Gansel (Alemania); y "Misión H20", de Álvaro Cáceres (Venesuela).