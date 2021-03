Finaliza el rodaje de "Maricón perdido" con Candela Peña y Carlos Bardem

Madrid, 1 mar (EFE).- Después de tres meses de grabaciones en Madrid y Barcelona, esta semana finalizó el rodaje de “Maricón perdido”, la nueva serie original de TNT creada por Bob Pop y que cuenta en su reparto con actores como Candela Peña, Alba Flores, Carlos Bardem y Miguel Rellán.

El canal de televisión informó este lunes en un comunicado de la conclusión de este proyecto producido por El terrat (The Mediapro Studio) para WarnerMedia, que está dirigido por Alejandro Marín y con el actor y humorista Berto Romero como productor ejecutivo.

“Maricón perdido” es una ficción inspirada en la propia vida de Bob Pop que cuenta la historia de un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia durante diversas etapas de su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; el periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid y el presente, donde el espectador lo encontrará convertido ya en escritor.

Candela Peña y Carlos Bardem serán los padres del protagonista, con los que mantiene una relación conflictiva, y Miguel Rellán interpretará a su abuelo, mientras que Alba Flores encarnará a su mejor amiga en la universidad.

Debutará ante las cámaras Gabriel Sánchez, que dará vida al Bob de 13 años, mientras que Carlos González dará vida al personaje a los veinte y a los treinta.

“He tenido miedo” y “ganas de que acabara el rodaje cuanto antes. Y ganas de que el rodaje no terminara nunca. He soñado cada noche con escenas de Maricón perdido. También pesadillas, claro. He dudado. He estado segurísimo. Me he preguntado por qué he contado mi vida; me he cuestionado mis pudores, mi soberbia, mi fantasía y mi memoria”, apunta Bob Pop en el comunicado sobre su íntimo proyecto.

El elenco de la serie, que aún no tiene fecha aproximada de estreno, también está formado por Guillermo Toledo, Marc Martínez, Ramón Pujol, Júlia Molins, Daniel Bayona, Michael Batista, María Romanillos, Roger Padilla, Javier Bódalo, Juan Olivares, Sergi Gibert, Berta Cascante o Fernando Valdivieso, entre otros.

La serie se ha rodado en las localidades de Barcelona, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Terrassa, Sant Vicenç de Montalt y Madrid entre los meses de octubre de 2020 y febrero de 2021.