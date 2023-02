Las 10 mejores novelas de debut de 2023

A estas alturas del año, aún es pronto para saber qué autora o autor español revolucionará el panorama literario con su novela debut aunque solo sea por un momento. Las editoriales publican novedades como churros y los grandes nombres suelen eclipsar a los noveles, pero algunos consiguen captar la atención de los lectores, bien sea por el boca a oído, las recomendaciones de libreros y libreras, las conversaciones en las redes sociales e incluso la prensa cultural. Parece fácil encontrarlos pero no lo es tanto: la sombra de consagrados como Paul Auster, Fernando Aramburu o Salman Rushdie es alargada y las mesas de novedades tienen el espacio limitado. Las tres menciones son a hombres, sí, porque como observan Andrea Toribio y Aloma Rodríguez en su podcast sobre literatura La amiga eres tú, la visibilización de la literatura escrita por mujeres se prevé más complicada en 2023 por la presencia de los ‘grandes señores de las letras’.

Pero ya a mediados de febrero, sí se puede echar la vista atrás y valorar qué nuevas firmas españolas sorprendieron en 2022. Facendera de Óscar García Sierra (Anagrama) fue, sin duda, una de las novelas debutantes más aplaudidas así como Lo que hay de Sara Torres (Reservoir Books). Marta San Miguel hizo su primera incursión en la narrativa con Antes del salto (Libros del Asteroide) después de cosechar el éxito con sus poemas y relatos, y la impactante Mira a esa chica de Cristina Araújo se hizo con el XVIII Premio Tusquets Editores de Novela. Llegó con tres heridas de Violeta Gil fue uno de los títulos más sonados del sello Caballo de Troya, cuyo editor de 2022 fue Jonás Trueba, y Carles Armengol y Rocío Quillahuaman firmaron dos de los mejores debuts memorialistas del año: Collado. La maldición de una casa de comidas (Colectivo Bruxista) y Marrón (Blackie Books) respectivamente. ¿Cuáles son las primeras apuestas para 2023?

'Material de construcción', de Eider Rodríguez (Random House)

La escritora vasca no es una desconocida en el panorama literario nacional aunque esta es su primera (y muy esperada) novela. Anteriormente había cosechado éxitos con sus libros de relatos e incluso ganó el premio Euskadi de Literatura y Euskadi de Plata con el volumen Bihotz handiegia, publicado en castellano por Random House en 2019 con el título Un corazón demasiado grande. Este nuevo trabajo, que viene avalado por el premio 11 Akademia y ya está disponible en las librerías, es una novela autobiográfica que indaga en la relación de una hija con su padre alcohólico. La narradora parte de su infancia en Rentería en los años 80 y analiza las consecuencias, para ella y el resto de su familia, del problema paterno en todas las etapas de su vida, el miedo, la vergüenza y el amor por una persona que no llegó a conocer del todo.

'Solo quería bailar', de Greta García (Tránsito)

Harta de la burocracia y la institución, la bailaora sevillana Pili acaba en la cárcel después de un arrebato que la lleva a convertirse en una terrorista no demasiado mañosa. Contada en primera persona, la escritora hace un alegato contra el sistema con un humor directo y hasta escatológico, que provoca la risa pero también una ternura que también contiene algo de tristeza. Su autora es bailarina además de coreógrafa, payasa y directora teatral y circense con una buena lista de premios a su espalda. Es una de las grandes apuestas de la editorial para este primer trimestre de 2023 y llegará a las librerías el 1 de marzo.

'Gozo', de Azahara Alonso (Siruela)

La escritora ovetense se desplaza en esta ficción a una isla llena de cerros para reflexionar sobre la influencia del trabajo –por exceso o por falta de él– en la vida, la prisa, la invasión del turismo y el ‘dolce far niente’ que tan poco se puede ejercer en una sociedad acelerada. La autora se acompaña con las voces de otros nombres como Perec, Sontag, Barthes, Handke o Nelson para las reflexiones que va plasmando sobre las páginas con una prosa fragmentada. Es la primera incursión de Alonso en la novela, pero no en la escritura: en 2016 publicó un libro de aforismos titulado Bajas presiones (editorial Trea) y en 2020 el poemario Gestar un tópico (Ril editores). Su novela estará en la mesa de novedades a partir del 22 de febrero.

'Yeguas exhaustas', de Bibiana Collado Cabrera (Pepitas de Calabaza)

Beatriz tiene una historia que contar que son muchas a la vez. Puede hablar del maltrato al que le sometió su anterior pareja, del sentimiento de inferioridad que le provoca su procedencia de la clase social obrera, de la inseguridad que le da no sentir como propia la lengua valenciana pese a haber nacido allí, de lo endogámico y clasista que es el supuesto mundo de la cultura o de por qué Camela era su grupo preferido cuando era pequeña. También de su relación con su madre, del día que estalló friendo croquetas y de que sí se puede escoger a quién querer. Y lo hace en esta primera novela que firma Bibiana Collado, con la que ha dado el salto de la poesía a la narrativa y que ya se puede obtener en las librerías.

'Cuando ya no quede nadie', de Esther López Barceló (Grijalbo)

La protagonista de este debut se llama Ofelia. Cuando su padre muere, regresa a la casa donde creció y allí descubre que hay cosas del pasado de su familia que no conocía, algo que ocurre con frecuencia pero que muchas veces se calla. Ese descubrimiento hace que se desbarajuste la percepción que tenía sobre la historia del país, su familia y la manera que tenía de ver la vida. La autora no solo es escritora y divulgadora cultural, sino que también fue diputada del parlamento valenciano de 2011 a 2015, se licenció en Historia y se especializó en Arqueología, ha participado como voluntaria en exhumaciones de fosas comunes del franquismo y ha publicado varios libros de no ficción como Testimonio de la memoria y La conquista de las ciudades así como artículos en diversos medios de comunicación como este mismo. Cuando ya no quede nadie se publicó en enero.

'Leche condensada', de Aida González Rossi (Caballo de Troya)

Sabina Urraca ha tomado el relevo de Jonás Trueba como editora invitada en 2023 del sello que Constantino Bértolo creó en 2014 y el primer libro que se ha publicado bajo su mando es el debut de esta escritora canaria. En su primera novela, la autora plasma el paso de la infancia a la adolescencia con todo lo que ello conlleva en relación a la amistad, la identidad sexual, los excesos, la familia o los abusos. En la presentación del nuevo catálogo del sello, la propia González Rosi explicó que se trata de: “Una novela sobre no saber decir cosas”. Quienes tengan curiosidad por cómo se cuenta sin saber decirlo, pueden encontrarla ya en las librerías.

'Los bloques naranjas', de Luis Díaz (Caballo de Troya)

Díaz es el único hombre de la primera selección llevada a cabo por Urraca y se estrena en la novela –o en la poesía en prosa, como también la ha presentado la editorial– con esta historia de amistad masculina y sentimientos que no se expresan enmarcada en el escenario de una ciudad con edificios de ladrillo visto. El escritor viene del ámbito de la poesía, donde ganó el IV Premio de Poesía Irreconciliables con su volumen Hombres con diente de leche. Esta primera novela llegará a las librerías el próximo 30 de marzo.

'Consumo preferente', de Andrea Genovart (Anagrama)

Genovart ganó el Premi Llibres Anagrama de Novel·la el pasado mes de enero con su novela Consum preferent, que se publica en su versión original en catalán el 29 de marzo, y en otoño en castellano traducida como Consumo preferente. Es la única novelista debutante española que Anagrama incluye en su catálogo en 2023. En su libro cuenta la historia de Alba, una joven que se acerca a la treintena en una Barcelona difícil de habitar mientras hace equilibrios entre la precariedad, los sentimientos de culpa y las contradicciones personales. Con el uso del humor mordaz para retratar sin complacencia el paso a la edad adulta de su generación, la autora se ha convertido en una de las grandes promesas literarias del año.

'La huella borrada', de Antonio Fuentes (Plaza & Janés)

Este periodista andaluz inicia su camino en la narrativa con una novela que narra la vida de Horacio Hermoso Araujo, el último alcalde republicano de Sevilla, fusilado por orden de Queipo de Llano. En La huella borrada el edil apresado por las tropas franquistas reflexiona sobre su vida y cómo ha llegado a ese punto en el que se encuentra. A la vez, su hermano intenta salvarle mientras la ciudad está sumida en la guerra. El escritor, que actualmente trabaja en el Defensor del Pueblo Andaluz, partió de los testimonios de familiares y conocidos del protagonista para construir una historia con espíritu de reportaje periodístico convertido en novela. El libro llegará a las mesas de novedades el próximo 9 de marzo.

'Mientras fui suicida', de Mirentxu Aquerreta (Tres hermanas)

Según la editorial, las palabras clave de esta primera novela son: “infancia, constructo, mujeres, familia, pareja, enfermedad, muerte”. Con estos conceptos, Aquerreta ha hecho un viaje desde la infancia dominada por los sentimientos hasta la reconstrucción guiada por la razón de una mujer en el ecuador de los cuarenta. La ilusión con la que miraba la vida a los siete años se ha transformado en desesperanza y desconsuelo al hacer balance de su vida. Con una foto de cubierta firmada por Donna Salama, Mientras fui suicida se pondrá a la venta en el mes de marzo.