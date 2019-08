Muere Toni Morrison, la primera mujer negra en ganar un Nobel, a los 88 años

La laureada escritora Toni Morrison ha fallecido este martes a los 88 años, según han informado fuentes de su editorial a los medios norteamericanos. Aún se desconoce la causa de la muerte. Nacida en Nueva York, la escritora centró sus escritos en la población negra y en las mujeres afroamericanas en particular.

Morrison se convirtió en una de las autoras más aclamadas de su país tras publicar la novela Beloved en 1988, con la que consiguió el Pulitzer de ficción. Entre sus otras obras memorables se encuentran Jazz (1992) y Paradise (1997), que completan junto a la anterior una trilogía inspirada en la historia de una esclava durante la Guerra de Secesión.

Justo después de publicar el segundo, en 1993, Morrison recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer negra de cualquier nacionalidad en alzarse con el galardón. El comité sueco destacó que "en sus novelas caracterizadas por una fuerza visionaria y un significado poético, da vida a un aspecto esencial de la realidad Norteamericana".

En aquel momento Morrison tenía cinco novelas publicadas, pero todavía escribiría seis más hasta 2015, cuando lanzó la última La noche de los niños. En una entrevista con The New York Times, admitió que no soportaría seguir felizmente en este mundo sin "una manera de pensarlo, que es lo que la escritura significa para mí".

Ni siquiera la muerte de su hijo en 2010 le impidió seguir realizando su pasión. "Dejé de escribir hasta que pensé en que él realmente se enfadaría si supiera que eso me había hecho parar", le admitió a la revista Interview en 2012 por el lanzamiento de Inicio, su novena novela.

Nacida como Chloe Anthony Wofford en 1931 en Lorain (Ohio), Morrison fue la segunda de cuatro hermanos en una familia de clase trabajadora, pero mostró un interés temprano en la literatura. Estudió Filología en las universidades de Howard y Cornell, y más tarde se convirtió en profesora en otras como la Universidad del Sur de Texas, la Universidad de Howard, Yale y, desde 1989 hasta 2006, tuvo una cátedra en la Universidad de Princeton.

Antes de ser una autora de renombre mundial, Morrison rompió las barreras como editora de Random House, donde trabajó durante 19 años dando espacio a una nueva generación de escritores negros, incluidos Toni Cade Bambara, Gayl Jones y Angela Davis.

Debutó como novelista en 1970, y pronto llamó la atención de los críticos y de un público más amplio por su poder épico, su infalible oído para el diálogo y sus representaciones poéticamente cargadas y ricamente expresivas de la América negra.