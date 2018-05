Los manuscritos de Tombuctú que sobrevivieron al yihadismo llegan a la India

Los manuscritos de Tombuctú, que fueron rescatados de la amenaza yihadista y llevados a Bamako, han recorrido miles de kilómetros hasta alcanzar la India por vez primera y así acercar el legado cultural de Mali a los indios.

Tras sobrevivir a la destrucción del terrorismo, que en 2012 conquistó el norte del país africano y arrasó con parte del patrimonio cultural maliense, una exposición compuesta por 25 de estos manuscritos abrió hoy sus puertas al público indio.

Uno de los protectores de estos miles de textos, el bibliotecario Abdel Kader Haïdara, explicó a Efe que es la primera vez que los manuscritos viajan a Asia.

Previamente ya fueron expuestos en diversos países europeos como España, Alemania o Francia con el objetivo de mostrar que el saber africano también existe, indicó el también director de la ONG Savama, encargada de preservar los manuscritos de Tombuctú.

"Hay una gran parte del mundo que piensa que nosotros no existimos, que cree que en África no hay cultura, no hay historia, no hay identidad", lamentó Haïdara.

Estos textos antiguos, considerados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, están escritos en lengua árabe y recogen conocimientos de campos tan diversos como la astrología, las matemáticas, la agricultura, la literatura o la religión.

Los ejemplares expuestos en Nueva Delhi apenas suponen una pequeña muestra de los casi 400.000 manuscritos que se conservan actualmente en Bamako, donde se trabaja en su catalogación y digitalización.

Hasta el momento, un 75 % está ya catalogado y unos 100.000 manuscritos han sido digitalizados, explicó el bibliotecario.

Una vez acabe la guerra contra el yihadismo en Mali, Haïdara confía en poder llevar los libros de vuelta a su ciudad de origen, aunque reconoció que no sabe si pueden volver a ser atacados porque el terrorismo "está por todas partes".

La exposición "El Taj Mahal conoce a Tombuctú" permanecerá abierta en el Museo Nacional de Nueva Delhi hasta el próximo 6 de junio.