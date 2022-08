Muere Olivia Newton-John, estrella de 'Grease', a los 73 años

La actriz y cantante Olivia Newton-John ha muerto este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, ha informado su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, ha indicado el esposo, que ha pedido que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como 'If not for you', 'Let me be there' y “Have you never been mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical 'Grease'.

La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017. Ese año, Newton-John desveló que el cáncer había regresado y se había extendido hasta su columna vertebral. Detalló también que había tenido un segundo diagnóstico de cáncer en 2013, pero lo mantuvo en silencio.

La actriz dijo que creía que le ganaría a la enfermedad y le pidió a Australia que adoptara las leyes del estado de California, donde vivía, para permitir el uso medicinal de marihuana. “Mi sueño es que pronto en Australia esté disponible para todos los pacientes con cáncer y las personas que padecen un cáncer que causa dolor”, indicó en aquel momento.

Después de su primer diagnóstico, se convirtió en una activista destacada y creó el Centro de Investigación del Bienestar y el Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne. Su buen trato seguirá siendo un elemento clave de su legado tanto como su carrera artística, que incluyó cuatro premios Grammy y la venta de más de 100 millones de discos.

Pero fue 'Grease', la animada adaptación de 1978 del musical de Broadway por la que será recordada con más cariño. Cuando se le ofreció el papel principal de Sandy, se le tuvo que convencer para que aceptara porque le preocupaba ser demasiado mayor para interpretar a una estudiante de último año de secundaria. 'Grease' fue el mayor éxito de taquilla del año y su álbum de banda sonora pasó 12 semanas consecutivas en el número 1 en los EEUU. La actuación de Newton-John fue nominada a un Globo de Oro e interpretó Hopeless Devoted to You en los Oscar de 1979.