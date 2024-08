Kasabian: “Nos tienen discutiendo entre nosotros, cuando deberíamos estar luchando contra los poderosos”

Se ha comparado repetidamente a los británicos Kasabian con grupos como The Stone Roses, Primal Scream u Oasis, y ciertamente de todos ha tenido un poco esta banda nacida en Leicester en 1997. No obstante, Kasabian siempre ha sabido mantener su propio estilo, incorporando a las citadas influencias otras que van desde los Rolling Stones al metal industrial o las bases electrónicas de bandas como New Order o Depeche Mode entre otras.

Capitaneados por la dupla formada por Serge Pizzorno y Tom Meighan, la banda sacó seis discos notables: el homónimo Kasabian en 2004; Empire en 2006; West Ryder Pauper at Lunatic Asylum en 2009; Velociraptor! en 2011; 48:13 en 2014 y For Crying Out Loud en 2017. Con ellos el grupo llenó estadios en medio mundo y encabezó festivales míticos como el Glastonbury de 2014.

Pero en 2020 Kasabian se rompió: cuando los abusos que Meighan ejercía sobre su pareja se hicieron públicos, la banda decidió expulsar al que hasta la fecha había sido su cantante y carismático frontman. Le tomó el relevo Pizzorno, la otra mitad creativa de Kasabian, y en la nueva etapa la banda ha lanzado dos nuevos discos: The Alchemist's Euphoria en 2022 y en 2024, Happenings.

Ninguno de los dos ha sido bien recibido por la crítica, pero Kasabian sigue rodando con un público fiel que recibe con entusiasmo los clásicos que la banda toca en cada concierto. Tras pasar por el festival Cruïlla de Barcelona en julio, el próximo sábado estarán en Santander, encabezando el festival Sonorama Ribera Day. Serge Pizzorno atiende a elDiario.es por teléfono desde Reino Unido, para hablar sobre este concierto, el último disco y también sobre el conjunto de su carrera, ya que el próximo 13 de septiembre se cumplirán 20 años del lanzamiento de Kasabian.

Hablemos del nuevo álbum: Happenings. Han apostado por canciones de menos de tres minutos y contundentes, con bases rítmicas muy bailables. Es un gran cambio…

Lo es. Hemos apostado por un álbum lleno de alegría, pensado para ser tocado en vivo y frente a miles de personas. La última gira que hicimos fue muy potente, seguimos creciendo en público, así que necesitábamos más canciones para seguir llenando estadios. Por eso hicimos un álbum que funciona muy bien en esos recintos.

En el tema Call incluso se puede oír un cierto compás latino y cercano al reguerón de fondo. ¿Cree que los nuevos estilos latinos se pueden fusionar con el rock de Kasabian?

Sí, absolutamente. Me gusta el ritmo; si te fijas los tempos bailables siempre han estado en nuestra música. Es como si estuviéramos obsesionados con el ritmo. Y me encanta especialmente ese sabor latino que citas y que es tan contagioso y vivo. Simplemente hace que tu cuerpo no pueda parar de moverse, es algo que me gusta mucho. Es más, te diré una cosa: Call está funcionando especialmente bien en vivo porque hace que todos se animen. Es perfecta para entusiasmar al público y siempre resulta emocionante tocarla.

¿Cree que los fans de siempre están comprendiendo la evolución de la banda?

Sí. Creo que entienden por donde vamos. Si quieres permanecer en el juego durante 20 años, entonces tienes que cambiar en cada disco, evolucionar. Ningún gran artista hace el mismo álbum una y otra vez, porque eso es aburrido. Para ser grande hay que evolucionar. Todos los grandes que se han mantenido en la cima están cambiando constantemente, haciendo cosas nuevas. No están estancados en la nostalgia.

Lanzamos Kasabian hace 20 años, pero ahora somos personas diferentes, no queremos quedarnos estancados en un mismo disco de hace dos décadas, aunque algunos no lo entiendan. Y en términos de los fans hemos ido creciendo siempre y creo que ha sido porque cada álbum ha resultado una versión única de la siguiente fase del grupo.

¿Ha perdido el rock el trono de la música juvenil?

Bueno, ahí tienes a los AC/DC o los Foo Fighters, que siguen siendo enormes. Creo que el rock, el poder de las guitarras, el ritmo..., tiene una cosa mística, emocionante que siempre estará ahí, siempre triunfará en el directo y en los grandes festivales. Puede que ahora no sea lo que está de moda, pero siempre habrá bandas de rock y los grandes grupos siempre tendrán sus seguidores.

Me encantaría hacer una colaboración o cantar una canción en directo con Rosalía

En cuanto a Kasabian, en ese sentido seguimos considerándonos una banda de esencia rock, pero lo que no hacemos es cerrarnos de mente, dejar de experimentar. De joven escuchaba mucho a grupos de krautrock alemán como Can y Amon Düül, que eran muy extravagantes, pero eran rock. Lo que pasa es que por serlo no se cerraban a usar sintetizadores u otros elementos.

¿Serían capaces de subir, por ejemplo, a Rosalía al escenario para que cantara un tema con usted?

¡Eso sería increíble! Esa sería el tipo colaboración que quiero ver en el futuro. ¡Y me encantaría hacerlo con Rosalía!

Pero tal vez hoy en día grupos como Kasabian se encuentran en una encrucijada en el sentido de que si se alejan excesivamente del rock pierden identidad, pero si no evolucionan pierden público...

En efecto hay un equilibrio delicado, estoy de acuerdo: tienes que tener el punto justo para ir evolucionado pero sin olvidarte de quién eres. En Happenings estoy seguro de que hemos logrado ese equilibrio, pero de todos modos creo que tienes que dejar que los artistas sean artistas, que simplemente sigan sus corazones, porque ahí es cuando se obtiene música emocionante. Otra cosa es pretender ser algo que no eres; ahí es cuando las cosas no salen bien.

El sábado tocan en Santander, imagino que tocarán sobre todo temas del nuevo álbum. ¿También incluirán temas de siempre como Club Foot o Fire?

Principalmente tocaremos todos los hits que tenemos y seguro que las dos canciones que citas estarán, porque funcionan maravillosamente en directo, las tocamos en todos los conciertos. Por supuesto también tocaremos las canciones de Happenings, pero siempre teniendo en cuenta que esta es una gira retrospectiva sobre toda nuestra carrera.

Inglaterra ha vivido este verano disturbios promovidos por la extrema derecha. Ustedes siempre han tenido un posicionamiento político claramente izquierdista...

Es un tema muy delicado, y no tengo una respuesta amable al respecto, así que preferiría no responder, porque me rompe el corazón. Pero voy a hacerlo de todos modos: como banda, siempre hemos querido simplemente transmitir amor y tratar de conectar a la gente venga de donde venga. Nuestra historia es sencillamente unir a la gente sin importar dónde toquemos.

Tom no tiene actualmente ninguna participación ni en la música ni en ninguno de los shows en vivo ni en el arte, así que sin él Kasabian sigue adelante

Por lo tanto, lo sucedido nos resulta muy doloroso. Creo que tenemos que empezar a pensar quiénes son las personas que se benefician de que todos discutamos. ¿Quién se beneficia de esta violencia? ¿Quién es el que está haciendo que esto suceda? ¿Quién es el que está incitando todo este odio? Cuando te sientas con la gente y puedes mirarlos cara a cara, puedes hablar con ellos, también puedes razonar con ellos, puedes darle sentido a todo porque todos somos seres humanos.

Pero hay gente que intenta dividirnos, y dice mentiras y estupideces sobre cada cosa. Y ese es el verdadero problema: nos tienen peleando entre nosotros cuando deberíamos estar luchando contra la gente que está en lo alto, que son los que al final salen beneficiados.

¿Cree que tenemos un problema global con el populismo de extrema derecha?

Sí lo creo, es algo que veo que pasa en muchas partes del mundo. No quiero ver lo que ha pasado este verano en mi ciudad natal, tampoco en la tuya porque ha sido muy duro, desgarrador. Somos solo humanos, sin banderas ni líneas divisorias. Somos solo personas que intentan llevarse bien y cuidar de sus familias, esa es la triste verdad de todo esto.

¿Cómo diría que ha afectado, para bien y para mal, la salida de Tom Meighan del grupo hace cuatro años?

Bueno, Tom no tiene actualmente ninguna participación ni en la música ni en ninguno de los shows en vivo ni en el arte, así que sin él Kasabian sigue adelante, como siempre lo ha hecho, y eso es todo.

¿Podría volver si supera sus problemas personales y rehace su vida?

Mira, esto es así y espero que lo entienda todo el mundo: nos conocemos todos demasiado para que eso ocurra.