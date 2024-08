Placebo, Kasabian y Arde Bogotá protagonizan este sábado la primera edición del festival Sonorama Ribera Day en Santander

Placebo, Kasabian y Arde Bogotá serán los cabezas de cartel este sábado 24 de agosto de la primera edición del festival Sonorama Ribera Day Santander, un evento que se celebrará junto a la playa de la Virgen del Mar y que incluye también la presencia de DJ Nano, con su set FUZZZ, además de las actuaciones de los artistas cántabros Leona y Álex Tyché.

Esta nueva propuesta musical en Santander contará con artistas nacionales e internacionales de primer nivel y supone la llegada a la comunidad autónoma de un evento con el que el prestigioso festival Sonorama Ribera, que cada año congrega a 150.000 espectadores en su cita de Aranda de Duero, da un paso más en su expansión para aterrizar en Cantabria.

La apertura de puertas del recinto situado junto a la playa de la Virgen del Mar está prevista para las 17.30 horas y el primer artista en saltar al escenario a las 18.00 horas será Álex Tyché. Se trata del nombre artístico de Alejandro Gómez Ruiz, ganador de la X Muestra de Música en el Campus de la Universidad de Cantabria y vencedor del Certamen de Música Interuniversitario en España.

Álex Tyché es un cantante y compositor de rhythm and blues de Santander con influencias del soul, funk, EDM, indie y rock, además de vocalista del grupo The Hutch, que será el encargado de inaugurar esta primera edición del festival Sonorama Ribera Day en su ciudad natal.

A partir de las 18.50 horas llegará el turno de Leona, el grupo compuesto por Esther San Román (voz), Fer R. Cuadrado (batería), Gerar Lavín (bajo), David Costas (teclado), Gonzalo Rodríguez (guitarra) y Toño González (guitarra), todos ellos músicos con dilatadas trayectorias en la escena musical de Cantabria, habiendo formado parte de bandas como Mi Pequeña Venganza, Ixelles 1050, Melopea, Somepeople y Dr. Pipa, entre otras muchas.

Leona ofrecerá en directo durante su actuación en el festival Sonorama Ribera Day una propuesta original en la que se mezclan diferentes estilos musicales. En sus canciones se puede escuchar pop, rock, punk, flamenco o salsa, y en sus conciertos no solo la música es protagonista, sino que la danza es parte fundamental del espectáculo, donde su vocalista muestra su habilidad en bailes que van desde el ballet clásico hasta el flamenco, pasando por coreografías de baile moderno.

Cabezas de cartel

El primer cabeza de cartel en subirse al escenario del festival Sonorama Ribera Day de Santander será Kasabian, cuya actuación está prevista para las 20.00 horas. La banda de rock británica, que ha vendido cerca de seis millones de discos en sus casi tres décadas de carrera, está liderada por el guitarrista, compositor y vocalista Sergio ‘Serge’ Pizzorno desde que diera sus primeros pasos en Leicester.

Kasabian llegará a Santander tras la publicación de su último álbum de estudio, titulado ‘Happenings’, cuyo lanzamiento definitivo se produjo hace apenas unas semanas. Se trata del octavo disco del grupo y contiene una decena de temas inspirados en el concepto de “llevar el arte al mundo real”, según han señalado los miembros de una formación que está integrada actualmente por el propio Pizzorno, además del bajista Chris Edwards, el batería Ian Matthews y el guitarrista Tim Carter.

Con seis números uno a sus espaldas en Reino Unido, con decenas de premios como un BRIT y siete NME y siendo cabezas de cartel de festivales como el de Glastonbury, Kasabian es uno de los grupos de referencia del rock británico, como demostraron con su anterior trabajo, ‘The Alchemist’s Euphoria’, que recogía la esencia y los logros de algunos de sus hits, como ‘Club Foot’ o ‘Underdog’.

Tras esta primera aproximación al rock llegado desde el Reino Unido, tomará el relevo a partir de las 22.00 horas la banda londinense Placebo, liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal. Esta es la única fecha confirmada de Placebo en España en 2024, con un concierto que incluirá el show completo de este grupo de culto que ha vendido más de diez millones de discos desde su nacimiento en los años noventa y que sigue siendo una referencia a nivel mundial.

Placebo es una banda ecléctica, caracterizada por la particular voz y el estilo inconfundible de su vocalista, que ha conseguido mantener su éxito a lo largo de todos estos años de trayectoria, con canciones memorables como ‘Every You Every Me’ o ‘The Bitter End’, que han alcanzado los primeros puestos de las listas de venta y de los rankings de escuchas en plataformas digitales.

Además, la banda murciana Arde Bogotá, que ha revolucionado el panorama musical en España durante los últimos meses, tomará el relevo a partir de las 00.00 horas. Se trata de uno de los grupos más premiados en la actualidad dentro de la escena rock en español y que será uno de los mayores atractivos de esta primera edición del festival Sonorama Ribera Day de Santander.

El grupo formado en Cartagena se encuentra en plena gira de festivales, recorriendo toda la geografía nacional y participando en eventos de gran prestigio como el FIB, el Tsunami Xixón, el Low o el Granada Sound, tras la exitosa publicación de su segundo álbum, ‘Cowboys de la A3’.

Arde Bogotá confirmó recientemente todas las expectativas con la consecución de seis premios de la Academia de la Música de España, donde el grupo se hizo con el galardón en las categorías de Artista, Álbum (‘Cowboys de la A3’) y Canción (‘Los perros’), además de otras áreas muy significativas como Álbum Rock, Nuevo Artista y Mejor Canción Rock del Año (también por ‘Los perros’).

El grupo formado por Antonio García (voz), José Ángel Mercader (batería), Daniel Sánchez (guitarra) y Pepe Esteban (bajo) siempre ha querido reflejar el sentir de su generación en su música. Autoproclamados “una banda de rock”, nunca han escondido sus referencias, eclécticas y diversas, que ya se pudieron distinguir en su primer EP, ‘El tiempo y la actitud’, y que se vio refrendado a continuación en su primer álbum de estudio, titulado ‘La noche’, y que demostrarán su buen estado de forma durante su actuación en Santander.

El cierre de la noche quedará en manos de DJ Nano, con su set FUZZZ, a partir de la 01.45 horas. El músico madrileño lleva casi tres décadas a los platos, haciendo bailar a miles de personas amantes de la música electrónica desde que comenzó a dar sus primeros pasos en Ibiza hasta convertirse en DJ residente de la emblemática discoteca Pachá, consagrándose como un mito en toda Europa con sus sesiones desde la cabina.

Últimas entradas

La organización del Sonorama Ribera Day Santander mantiene a la venta las últimas entradas disponibles, que se pueden adquirir en la web oficial www.sonoramaribera.com/day y en la página www.conciertosdecantabria.com. También se pueden adquirir de forma presencial en la taquilla del recinto, que abrirá el día del festival en horario de 17.00 a 00.00 horas.

Actualmente, la entrada general está disponible desde 54 euros más gastos de gestión y permite el acceso a la zona general del recinto. Además, la entrada VIP se puede comprar desde 80 euros más gastos de gestión y da acceso a la zona VIP y a la zona de primera fila, incluye 12 euros en formato cashless no reembolsable, fast lane, zona de descanso con terraza en altura, vaso del festival y pulsera conmemorativa.

Para facilitar el acceso hasta el recinto ubicado junto a la playa de la Virgen del Mar, además de las líneas habituales del Transporte Urbano de Santander (TUS) que hacen su recorrido por la zona, se habilitará un parking adicional desde las 14.00 horas con un precio de cinco euros. Además, para evitar colas y aglomeraciones en la entrada, la organización pondrá en marcha el pulserado desde las 16.00 horas, donde también se podrá recargar la pulsera antes de la apertura de puertas prevista para las 17.30 horas.

El festival Sonorama Ribera Day de Santander está coorganizado por Mouro Producciones y cuenta con la colaboración de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública CANTUR o la Junta de Castilla y León, además del patrocinio de diferentes empresas privadas como Cutty Sark, Pepsi, El Águila, Mimoondo, Ferroluz, Guppy, Lupa, Pedro Gutiérrez Liébana, M&D o Blendio.