Muere Julee Cruise, la voz etérea de 'Twin Peaks'

La cantante estadounidense Julee Cruise ha fallecido este viernes a los 65 años. Cruise prestó su etérea voz a Falling, la canción de apertura de Twin Peaks que le ligó durante gran parte de su carrera a David Lynch y al compositor Angelo Badalamenti.

Su marido, Edward Grinan, ha compartido la noticia en Facebook: “Ella ha dejado su reino en sus propios términos. Sin remordimientos. En paz”, ha escrito el viudo. “Le toqué [la canción del grupo B-52] Roam durante su transición. Ahora vagará por siempre”. Había sido diagnosticada de lupus en 2018 y en ocasiones había manifestado que sufría dolor crónico.

Cruise estudió corno francés en la Universidad de Drake y actuó como cantante y actriz en Minneapolis. También sustituyó en alguna ocasión a la vocalista de la banda B-52. Pero lo que le lanzó al estrellato fue su colaboración con Lynch y Badalamenti en la banda sonora de Twin Peaks, que se convirtió en una melodía de culto y un éxito en las listas de todo el mundo. El tema, escrito por el director de la serie, formó parte de su disco debut Floating Into the Night, lanzado en 1989.

Cruise hizo un cameo en Twin Peaks, cantando en el bar de la ciudad, y en la película de 2014 Twin Peaks: Fire Walk With Me. También apareció en Twin Peaks: The Return, la tercera temporada de la serie que Lynch produjo en 2017. En cuanto a la música, sacó tres álbumes más aparte del primero entre 1993 y 2011.