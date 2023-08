Muere Sixto Rodríguez, carismático protagonista del premiado documental 'Searching for Sugar Man'

Sixto Díaz Rodríguez, o simplemente Rodríguez, ha fallecido el pasado martes a los 81 años, según informa la prensa local de Detroit (EEUU) de donde era oriundo el músico, que saltó a la fama gracias al documental Searching for Sugar Man, de 2012. La noticia también la ha publicado su página web oficial sin dar detalles sobre la causa de su muerte y trasladando las condolencias a sus tres hijas.

La película ganó el premio Oscar a Mejor documental en 2013, dando fama mundial a su protagonista. El director de la cinta, el sueco Malik Bendjelloul, murió un año después de este gran éxito. El documental cuenta la historia de la búsqueda que realizan dos fans sudafricanos del paradero de Rodríguez.

Sixto Rodríguez comenzó cantando en bares de Detroit y realizó dos grabaciones discográficas a finales de los años 60 y principios de los 70. Apenas tuvo éxito en Estados Unidos pero sí en Sudáfrica, donde se tomaron sus canciones como símbolo de la lucha contra el apartheid. Pero a Rodríguez no le llegó noticia alguna de su éxito en Sudáfrica, así que consideró su aventura musical como un fracaso y colgó el micro para dedicarse a la construcción. En los años 90, los fans le contactaron y acabó viajando al país africano para hacer una serie de conciertos multitudinarios y recoger la fama que no obtuvo en su momento.

El documental Searching for Sugar Man consiguió que ese reconocimiento que había recolectado en Sudáfrica, se extendiera por todo el mundo. Tras su éxito, la discográfica Blue Goose Music de Australia compró su catálogo de canciones y sacó al mercado sus discos Cold Fact (1970) y Coming From Reality (1971), junto a una nueva recopilación de lo mejor de ambos titulada At his Best, reviviendo la carrera del artista 40 años después.

“La música es duradera e impacta en la vida de la gente. Esta película cuenta la historia de un hombre que merece ser descubierto”, aseguró el cineasta sueco lik Bendjelloul, director del largometraje sobre el fallecido artista, “su historia es inspiradora y está llena de esperanza”. El filme está disponible en Filmin, Movistar Plus+ y Mubi.