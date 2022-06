La música electrónica vuelve al Sónar tras dos años de silencio

Este jueves 16 de junio regresa Sónar, el festival de música electrónica que se organiza en Barcelona tras dos años sin poderse realizar en su gran formato debido a la pandemia.

Se prolonga hasta el domingo y cuenta como principal reclamo con el dúo británico The Chemical Brothers, el trío berlinés Moderat, el dúo francés Polo & Pan y la de la dupla francesa de electrónica épica The Blaze. También destaca el talento local de la escena urbana C. Tangana, Nathy Peluso o Morad, así como los emergentes Ms Nina, Simona, Rojuu, Juicy Bae, El Bobe, los canarios Locoplaya, los hermanos gallegos Yugen Kala, o el dúo mori, rusowsky, que lo harán en un nuevo escenario, el SonarPark by DICE, lugar para algunas de las propuestas más arriesgadas de Sónar de Día

También están convocados nombres relevantes de la escena electrónica compo The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Eric Prydz, Jayda G y Helena Hauff.

Sónar apuesta especialmente este año por los nuevos espectáculos creados para el festival, como el de Niño de Elche + Ylia + Banda “La Valenciana”: 'Concert de músika festera' que reinterpretará la música de las fiestas populares de Valencia junto a más de 80 músicos. O el de Maria Arnal i Marcel Bagés presentando Hiperutopia, una nueva manifestación de su álbum Clamor en la que estarán acompañados por las 36 voces del Cor de Noies de l’Orfeó Català. No será el único coro, el dúo Tarta Relena colaborará por primera vez sobre el escenario con un uno conformado por 16 voces. Otra creación especial es la de Samantha Hudson con el nuevo show en vivo Liquidación Total Por Cierre y Uncompressed reunirá a Hainbach, Look Mum No Computer y Cuckoo en una actuación única.

La organización ha buscado el cuidado de las propuestas audiovisuales y tecnológicas y, en esa línea, Arca debutará en Sónar de Noche con un nuevo show.

En total, Sónar 2022 presentará 117 actuaciones de más de 200 artistas, repartidas en los 12 escenarios del Sónar de Día (Fira de Montjuïc) y Sónar de Noche (Fira Gran Vía), en una edición en la que adquiere especial importancia el congreso paralelo de ciencia, tecnología y creatividad Sónar+D, con más 60 actividades expositivas y de divulgación.

Estas actividades estarán protagonizadas por artistas, científicos y tecnólogos como Liam Young, Davide Quayola, Trevor Paglen & Kate Crawford, Michel André, Monira Al Qadiri & Raed Yassin, Bernie Krause, Mario Klingemann o Sougwen Chung.

Además, durante los cinco días que dure el Sónar, el órgano del Palau Güell sonará, de forma automática y sin asistencia humana, gracias a la hibridación del órgano tradicional con la tecnología del software y el hardware digital, dentro de SonarExtra, un programa paralelo al festival que se celebra en Fira Montujuïc y Fira Gran Vía.