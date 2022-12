Sónar celebra su 30 aniversario con una imagen gráfica generada por Inteligencia Artificial

Sónar ha presentado este jueves su cartel para 2023, cuando cumplen 30 años, con los primeros 66 artistas, entre los que destacan Bicep, Peggy Gou, Fever Ray (parte del dúo The Knife), Amelie Lens, Solomun, Honey Dijon, Oneohtrix Point Never, Laurent Garnier, Shygirl, Richie Hawtin, The Blessed Madonna, Max Cooper, Kode9 (con su show Escapology), Logic1000, Erika de Casier, Ryoji Ikeda o Lucrecia Dalt, entre muchos otros. La cita tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de junio de 2023 en Barcelona.

También se han avanzado los nombres de Marina Herlop, CLARAGUILAR, Koreless, Grove, 700 Bliss, Lucrecia Dalt, Perera Elsewhere, Crystal Murray, MikeQ, DJ Marky & MC GQ, Nick León, Manuka Honey, Dinamarca, CC:DISCO!, Eliza Rose, Carista, JOVENDELAPERLA, Baba Sy, DJ EZ, Deena Abdelwahed, Omagoqa, Anz, Ahadadream, Aquarian, Shygirl, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Albany, Merca Bae o Wata Igarashi.

También habrá colaboraciones especiales como la del compositor y pianista Carles Viarnès con la visualista Alba G. Corral; el dúo Desert que colaborará con el estudio creativo Hamill Industries o Santiago Latorre & Colin Self, que presentarán el proyecto Architecture of Friendship. El formato back-to-back con duplas en cabina: ISAbella b2b Roza Terenzi, BADSISTA b2b Cashu, Call Super b2b Sedef Adasi, B2BBS y dos iconos de la radio británica como Bradley Zero b2b Moxie.

Además, ha dado a conocer su imagen gráfica, cuya particularidad es siempre uno de los rasgos de identidad del festival y que en esta ocasión ha sido creada por Inteligencia Artificial, tomando como materia original campañas históricas del festival. “Esta IA ha realizado 29 entrenamientos utilizando, en cada uno de ellos, una de las campañas gráficas presentadas a lo largo de la historia del festival. La IA, en busca de alcanzar la capacidad de generar imágenes que podrían encajar en cada una de esas campañas, se entrena y genera multitud de imágenes prueba/error. Es en la belleza de ese error donde Sónar ha encontrado la imagen gráfica de su 30º aniversario”, ha indicado Sergio Caballero, codirector de Sónar.

Enric Palau, el otro codirector de Sónar, ha señalado que en 2023 el festival “contará con un line-up puramente electrónico” con la idea de “celebrar la cultura de club, la figura del DJ como vehículo cultural de nuestro tiempo y la diversidad de sonidos que protagonizan el panorama musical electrónico actual”. Por eso, en este aniversario de tres décadas, ha seleccionado “una amplia representación de artistas emblemáticos, nombres que han crecido junto a Sónar” y también “algunas de las figuras más candentes de la electrónica de baile actual”.

La organización del festival ha anunciado además una renovación de formatos y espacios en Sónar de Día y Sónar+D, que ofrecerá más servicios y comodidades a profesionales y público.

Hasta este domingo 4 de diciembre a las 23:59h (CET), estarán a la venta a un precio especial los Abonos (165 euros mñas gastos de gestión), Abonos VIP (250 euros más gastos de gestión) y Acreditaciones para Sónar Barcelona 2023. A partir del día 5, pasarán a venderse a su precio habitual.