Rosalía, Kendrick Lamar y Blur encabezan el cartel de los Primavera Sound 2023 en Madrid y Barcelona

Depeche Mode, Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, FKA twigs, Skrillex, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris, Måneskin, Bad Religion, Beth Orton, Tokischa, Shellac, Sparks y Le Tigre encabezan el cartel que ha preparado Primavera Sound tanto para Barcelona como para Madrid. Ambos festivales, que la organización ha llamado “espejo”, comparten un line-up paritario de más de 200 nombres durante dos fines de semana consecutivos, del 1 al 3 de junio en El Parc del Fòrum, y del 8 al 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

Depeche Mode anuncia disco y gira tras la muerte de su teclista Andrew Fletcher

Pet Shop Boys tocará en la jornada gratuita del miércoles, y volverá a actuar de nuevo tanto en el Parc del Fòrum (Barcelona) como en el Cívitas Metropolitano, la sede en la ciudad de Madrid del festival, que tiene lugar en Arganda del Rey.

Los abonos y entradas de día estarán a la venta el jueves 1 de diciembre a las 12:00.

Otros nombres anunciados en el cartel han sido los de John Cale, Laurie Anderson, Swans, Turnstile, Baby Keem, NxWorries (la unión de Anderson .Paak y Knxwledge), Yves Tumor, Julia Holter, Jockstrap, Karate, be your own PET, Alex G, Alvvays, Julia Jacklin, Perfume, My Morning Jacket, Gabriels, Channel Tres, Daphni , Arlo Parks, Cavetown, Death Grips, Darkside, OFF!, Yung Lean, JPEGMAFIA, Villano Antillano, Come, Built to Spill, PinkPantheress, Flowerovlove, Red Velvet, Rema, Christine and the Queens, Fred again, Pusha T, Caroline Polachek, The Voidz (Julian Casablancas, de The Strokes), Kelela, Four Tet, Bleachers, Japanese Breakfast, Sudan Archives, Eddie Palmieri, Mora, Trueno, Charlotte de Witte, Nia Archives, Soul Glo y Brutalismus 3000.

Ligeras diferencias entre Madrid y Barcelona

Los carteles serán prácticamente idénticos salvo por estos artistas que solo estarán en el Parc del Fòrum: Ghost, Israel Fernández y Diego del Morao, Arthur Verocai, The War On Drugs (que en Madrid encabezará la programación de Primavera a la Ciutat con un concierto en La Riviera) y Holly Humberstone.

En la Ciudad del Rock (y no en Barcelona) estarán The Mars Volta, Bad Gyal, Georgia y Crack Cloud.

Fiesta gratuita

Pet Shop Boys, acompañado de Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma forman el cartel de bienvenida de ambos festivales: el 31 de mayo en el Parc del Fòrum y el 7 de junio en el Cívitas Metropolitano. Una jornada de conciertos de entrada gratuita hasta completar aforo. El grupo de Neil Tennant y Chris Lowe, además, darán sendos conciertos en ambas ciudades, fuera del recinto.

Cada festival tendrá además su correspondiente fin de fiesta. El domingo 4 de junio y el domingo 11 de junio, en el Parc del Fòrum y el Cívitas Metropolitano respectivamente, con Purple Disco Machine en Barcelona y Vitalic en Madrid y completado con Diplo y Ben Böhmer, CamelPhat, Carlita y Two Ex en ambas ciudades.

Conciertos en las ciudades

Los días 29, 30 y 31 de mayo y 4 de junio en Barcelona y los días 5, 6, 7 y 11 de junio en Madrid, Pet Shop Boys, Loyle Carner, black midi, The Comet is Coming, Black Country, New Road, The Chills, Cloud Nothings, Gilla Band, PUP o Blondshell, entre otros, darán conciertos en las salas que participan en la programación extendida, denominada Primavera a la Ciutat. Las salas de Barcelona son Sala Apolo y La (2) de Apolo, Razzmatazz 1 y Razzmatazz 2 y Paral·lel 62. Las de Madrid, La Riviera, El Sol, Independance, Shôko, La Paqui (antes But) y Clamores.

Además, Arab Strap, Melody’s Echo Chamber, Jockstrap, Molchat Doma o Enumclaw en Barcelona y The War On Drugs, St. Vincent, Tokischa, Julia Jacklin o Nation of Language en Madrid, participarán también de esta programación.