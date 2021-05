"No nos taparán": Un grito por la igualdad de las españolas musulmanas

Estambul, 17 may (EFE).- "Cuando te pones el hiyab todo son alabanzas. El problema viene cuando te lo quitas. El ostracismo del entorno, eso es lo que no se cuenta", declara a Efe Mimunt Hamido Yahia, autora del ensayo "No nos taparán", un alegato por la igualdad de las mujeres españolas de origen musulmán.

Natural de Melilla y afincada en Estambul, Hamido reflexiona en su libro, editado por Akal, sobre la presión de la ideología islamista en las familias de origen musulmán españolas, y en especial en las mujeres.

En sus páginas denuncia cómo las instituciones tratan en desigualdad a estas familias, con la excusa de "proteger sus costumbres", en lugar de defender su dignidad y su derecho a la igualdad.

Hamido describe que las instituciones han dividido a la sociedad entre "ellos y nosotros. Occidentales y moros con sus costumbres, da igual que sean españoles", al tiempo que lamenta que con esa división se olviden de los "derechos de muchas jóvenes españolas".

ANTIRRACISMO MALENTENDIDO

"En España si a una chica que se llama Mari Carmen su padre la casa con quince años, es inaceptable. Pero si la niña se llama Fátima y se casa con quince años, bueno, dicen que son sus costumbres y hay que respetarlas", critica.

Con esta postura defendida como "antirracista", es sobre todo la izquierda en España la que se hace cómplice de un "paternalismo y racismo muy interiorizado", añade.

"Cuando las mujeres que hemos nacido en contextos musulmanes decimos que estamos en contra del velo, nos dicen que no, que el velo es una elección y las mujeres tienen derecho a llevarlo. Lo que no se cuestiona es qué ocurre con el derecho a no ponérselo", insiste.

LA "HERENCIA DEL VELO"

Para la autora, este trato "racista" convierte el pasado migrante de sus familias en algo "hereditario" y hace que nunca se integren del todo.

Para Hamido, el hiyab, si bien es la cara más visible de este problema, es solo "la punta del iceberg" de una de una serie de normas morales a las que están sujetas las mujeres.

No obstante, admite que ella solo lo prohibiría en las menores de edad porque no tienen posibilidad de elegir.

En su libro reflexiona sobre cómo en España, Francia, Alemania y otros países se ha luchado para establecer el laicismo y la igualdad en las instituciones y cómo, pese a ello, ahora se admiten símbolos religiosos en el espacio público.

"En España la izquierda siempre ha criticado a la Iglesia. Yo recuerdo cuando se luchaba para quitar los crucifijos de encima de la pizarra. Pero ahora tenemos a profesoras delante de esta pizarra con hiyab, un símbolo religioso", explica.

EL DERECHO A QUITARSE EL VELO

En Turquía, país donde Hamido reside desde hace cuatro años, varios medios turcos y asociaciones feministas se han hecho eco de su publicación, que abre un debate también vigente en el país.

Hace dos años nació la asociación "No caminarás sola", que ayuda a las mujeres que deciden quitarse el velo y son repudiadas por su entorno.

"¡Ojalá existiera en España una asociación así!", desea la escritora al resaltar la cantidad de cartas y mensajes que recibe de jóvenes musulmanas españolas.

"Siempre se habla del derecho a ponérselo, pero no hablamos del derecho a quitárselo. Eso pasa en Turquía, en España, en el Magreb y en países de contextos musulmanes", subraya.

La autora fue una de las primeras activistas feministas en España en rechazar públicamente el control de la religión islámica sobre los cuerpos y vidas de las mujeres.

A través de su blog 'No nos taparán', homónimo de su libro, ha tendido una red feminista.

"Intentamos abrir un debate pero no puede haber un debate serio cuando el otro lado no quiere debatir. Cuando se hace apología del hiyab nunca se dice: vamos a ayudar a las que se quieran quitar el velo", lamenta.

Por Lara Villalón