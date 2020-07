Paco Arango: "He visto morir a más de 400 'sobrinos' en esta pandemia"

Miami, 6 jul (EFE).- La pandemia ha sido agridulce para el cineasta hispanomexicano Paco Arango, quien vio cómo su cinta "The Healer" se convirtió espontáneamente en una de las más vistas de Netflix mientras el duelo mundial por las víctimas del coronavirus lo ha hecho sentirse "un poco más acompañado" en su dolor privado.

"He visto morir a más de 400 niños, que no voy a decir que son como mis hijos, pero como sobrinos sí. Esta pandemia, que ha sido algo terrible, por supuesto, me ha hecho sentir un poco más entendido", dijo Arango en una entrevista con Efe.

Es algo que le duele, pero también que lo enorgullece, pues son pequeños que conformaban un grupo de centenares que han sido apoyados por su Fundación Aladina, que ofrece asistencia psicológica, emocional y material a niños con cáncer y a sus familiares.

Toda esta pena halló al artista en España, precisamente, en donde tuvo que asumir las ordenes de confinamiento para contener el virus en medio de la etapa de preproducción de su próxima película, que tiene previsto filmar en Nueva York.

Pero también, lamentó, pocas semanas después de la muerte de su padre, el empresario Plácido Arango, quien falleció en Madrid el 17 de febrero a los 88 años.

"La muerte de mi padre fue repentina. Siempre había tenido muy buena salud, aunque ya tenía 88 años, pero lo he vivido en paz. No nos había quedado nada por decirnos, estaba todo bien entre nosotros. Estoy tranquilo", indicó.

Por ello, lo que más le ha afectado en estos meses ha sido el no poder ir a su fundación y seguir el proceso de los demás menores: "Echo mucho de menos a todos", reconoció.

EL MILAGRO DE NETFLIX

Eso sí, no todo ha sido malas noticias para Arango y de allí viene lo agridulce de esta temporada. A pocos días del comienzo de las medidas de aislamiento social en Estados Unidos, el director recibió un mensaje de una amiga que vio su película "The Healer" entre las más vistas de Netflix. Luego otro, otro y otro más.

"Esa película la hice hace casi cuatro años. En España y América Latina le fue bien y yo pensé que pasaría lo mismo en Estados Unidos, pues todo lo que se recaudaría con ella era para la Fundación de Paul Newman. Newman es un ídolo, pero no, no pasó mucho con ella y pensé que allí quedaría", reconoció.

"Después la compró Netflix y no tenía ninguna expectativa. Hay miles de películas allí. Nunca pensé que pasaría algo así. Es como un milagro que la gente la haya encontrado justo en este momento", manifestó.

La película se llamó en español "Lo que de verdad importa", pero la traducción directa sería "El sanador", la historia de un hombre británico de vida disipada, quien es apoyado por un tío para que se mude a la ciudad canadiense de Nueva Escocia.

Ahí descubre que tiene un misterioso don de curar a las personas. Él se niega a aceptarlo, pero con la ayuda de Abigail, una adolescente con cáncer terminal, el joven aprende a aceptar su poder de curador.

UN FUTURO NEOYORQUINO

"The Healer" es la segunda película de Arango. La primera, que comparte algo de argumento, fue "Matkub" (2011), una cinta sobre un hombre en una crisis de vida que se involucra con un adolescente con cáncer.

Sin embargo, su tercera fue totalmente divertida. "Los Rodríguez y el más allá” se basa en una familia con una conexión sorpresa a un mundo paralelo y desconocido. Al igual que en las dos anteriores, el artista fue el guionista, el director y el productor del filme.

Ahora, adelantó, se prepara para filmar una película que tiene entre manos desde hace casi un quinquenio.

Se trata de "Eleven Percent" (Once por ciento), otra comedia que trata sobre un grupo de 10 personas que inesperadamente terminan teniendo el 11 % de las acciones de uno de los bancos más grandes del mundo.

"Hice el guion con Ronald Bass ("Rain Man", 1988) y por fin vamos a poder hacerla. Está asentada en Nueva York y el proceso de los permisos y otras cosas es muy complicado", explicó.

Arango ya estaba en conversaciones con Netflix para la difusión de "Eleven Percent" aunque el éxito de "The Healer" le ha hecho patear el tablero, "pues las cosas han cambiado mucho desde la última vez que hablamos", cerró.

Alicia Civita