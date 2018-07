Hollywood se lanza a hacer una película sobre el rescate de los niños en Tailandia

Apenas han pasado dos días desde que el pasado martes Tailandia consiguiera rescatar al equipo de fútbol infantil atrapado en una cueva y ya son al menos dos las películas que llevarán a la gran pantalla este suceso. Hollywood no ha tardado en aprovechar el revuelo mediático que ha producido el rescate para llevarlo al cinee.

La historia de los doce niños y su tutor se transformará en dos superproducciones. El primero en confirmar que llevaría el evento a la gran pantalla fue Michael Scott, consejero delegado de la productora de películas cristianas Pure Flix. El mismo martes, anunciaron en sus redes sus planes cinematográficos.

Pure Flix joins the rest of the world in thanking God for answering prayers for the successful rescue of those trapped in the cave in Thailand.



Managing partner Michael Scott, from his home in Thailand, has been helping at the cave rescue in Chiang Rai the past 4 days. pic.twitter.com/htt1vN9oU1