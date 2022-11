“Julio Camba escribía como muy poca gente: con precisión, sutileza y sentido del humor, por eso envejecen tan bien sus textos”, dice Aser Álvarez, periodista y comisario de la exposición Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. “No es que no quisiera ser nada”, explica en la entrevista telefónica con elDiario.es, “lo que pasa es que no era nada pretencioso”. El periodista nacido en el pueblo pontevedrés de Vilanova de Arousa empezó a publicar en algunos periódicos españoles alrededor del año 1900, primero en medios republicanos y más tarde en periódicos conservadores. Destacó sobre todo por sus artículos y sus crónicas de viaje, escritas siempre con muy pocas palabras, con mucha fuerza y con un característico humor que logró enganchar a la población española de la época durante más de cincuenta décadas.

