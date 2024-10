La becaria que denunció a Nacho Cano asegura que le ofrecieron “hasta 10.000 euros” a cambio de su silencio

Leslie Guadalupe, la becaria que denunció a Nacho Cano por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores del musical Malinche, ha conseguido que la jueza responsable del auto haya suspendido su declaración prevista para este lunes. “No me encontraba en condiciones de defenderme porque no tengo abogado de confianza. Podía solicitar de oficio, pero quiero pensar muy bien quién va a llevar mi caso. No me gustaría que me volvieran a dejar tirada”, explica en declaraciones a elDiario.es, después de que su anterior letrada “renunciara” a su cargo. Tiene como fecha límite el próximo 14 de noviembre.

La mexicana asegura que, tras permanecer “encerrada durante dos horas en el hostal” donde residía junto al resto de becarios, Nacho Cano y su equipo le ofrecieron “3.000 euros, un billete de vuelta y que firmara una carta por la que se desligaban” de ella. Leslie Guadalupe se negó a aceptar sus condiciones y, según detalla a este periódico, le ofrecieron “más dinero, hasta 10.000 euros”. “No acepté nada”, sostiene.

La primera llamada que recibió fue por parte de Susana Jové, otras de las tres personas imputadas junto al exmiembro de Mecano. “Aquí no vas a poder vivir”, fue una de las frases con las que trató de convencerla para que accediera a su propuesta. Fue entonces cuando llamó a un letrado que conocía en su país, que fue quien le advirtió de que “podía denunciar o llegar a un acuerdo de conciliación, que es lo que Nacho iba a querer”.

“Me dio bastante miedo”, reconoce respecto a cómo se sintió. “No querías regresar por sus medios ni iba a firmar nada. Me voy a buscar la vida”, fue la decisión que tomó, antes de interponer la denuncia.

Leslie Guadalupe estaba llamada a declarar este lunes en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid contra Nacho Cano y tres directivos del musical Malinche. La becaria asegura que “tiene toda la disposición” para declarar ante la jueza. “No tengo miedo por ese lado. Sé que estoy diciendo la verdad”, insiste, “pero lo más adecuado es esperar a tener a alguien de confianza a mi lado. No quiero que me vuelvan a dejar tirada”.

Según recoge Efe, los letrados del equipo del productor, del bufete Cremades, se han opuesto a la suspensión, al entender que no era necesario y que, además, a la denunciante se le había comunicado que debía designar abogado y procurador antes del pasado viernes, lo que no hizo.