Tomás Antelo, Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2023

Tomás Antelo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2023. El jurado reconoce su trayectoria por ser “un ejemplo de dedicación y compromiso sostenido en el tiempo, que abrió camino a las nuevas generaciones de profesionales y ha generado un valioso legado para la comunidad científica”.

El comité también le destaca “por su contribución al desarrollo de las técnicas de imagen aplicadas a la investigación e interpretación del patrimonio cultural, como herramienta idónea de documentación para el diagnóstico en conservación y para planificar prioridades de restauración en los bienes culturales”. El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado de 30.000 euros.

La trayectoria de Antelo

Tomás Antelo (1950) ha desarrollado su carrera como operador de la instalación radiactiva del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Cultura y Deporte desde su ingreso en los años sesenta hasta 2015, año de su jubilación.

Pionero en Ciencias del Patrimonio, y con gran capacidad para la adaptación de la tecnología a la investigación cultural, ha contribuido significativamente a la formación y divulgación de las técnicas de imagen aplicadas a la restauración del patrimonio.

Antelo se diplomó en Artes aplicadas y oficios artísticos por la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid en 1969. Su trayectoria se ha centrado en esta herramienta fundamental de documentación para el diagnóstico en conservación, así como para planificar y establecer prioridades de intervención en los bienes culturales.

El premiado ha sido igualmente precursor en la aplicación in situ de las técnicas de imagen, que permiten evitar desplazamientos o desmontajes innecesarios de los bienes culturales, favoreciendo su cuidado y conservación. Además de la toma de radiografías, era el diseñador de todo el sistema operativo de viabilidad e infraestructuras para su realización.

Durante su carrera ha acometido proyectos de obras de gran tamaño como El entierro del Conde Orgaz del Greco, el Guernica de Picasso y Fernando VII a caballo de Goya; así como de retablos como el de Santa María la Mayor de Trujo o la Capilla de San Juan en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.

El jurado del premio

El jurado ha sido presidido por Isaac Sastre de Diego, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, y ha actuado como vicepresidenta Susana Alcalde Amieva, subdirectora general de Instituto del Patrimonio Cultural de España.

El comité lo han formado María de los Ángeles Querol, Premio Nacional de Conservación y Restauración 2022; Isabel Izquierdo Peraile, directora del Museo Arqueológico Nacional; Marisa Gómez González, especialista en ciencias experimentales aplicadas al patrimonio cultural; Salvador Muñoz Viñas, catedrático del departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia; Rocío Bruquetas Galán, doctora en Historia del Arte, restauradora en el departamento de Conservación del Museo de América, a propuesta del Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works; Benoit de Tapol, químico y restaurador, responsable en conservación preventiva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña; Valerie Magar, responsable de la Unidad de Programas del Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales; Almudena Cortés Maisonave, profesora titular, departamento Antropología Social y Psicología Social y vicedecana de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.