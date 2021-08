La vida vuelve a las calles de Edimburgo gracias a sus festivales

Edimburgo (R.Unido), 7 ago (EFE).- El Fringe y el Festival Internacional de Edimburgo, los certámenes internacionales de arte más importantes de Escocia, revitalizan las calles de la capital escocesa con su regreso durante todo el mes de agosto tras su obligada ausencia el pasado año por la pandemia.

Los festivales vuelven hasta el día 31, y con ellos la vitalidad a la urbe en esta epidemia. “Va a ser un festival muy especial y maravilloso”, afirmó Apphia Campbell a Efe, una de las artistas que ha inaugurado el multitudinario Fringe, que cuenta con casi 800 espectáculos programados.

Campbell, que homenajea la vida de la mítica cantante Nina Simone en "Black is the colour of my voice" -"Negro es el color de mi voz"-, desea "poder actuar", porque "la gente que no ha podido disfrutar de las actuaciones en año y medio".

Las restricciones físicas y de aforo por la covid impuestas por el Gobierno escocés, que han mantenido teatros y salas sin actividad, desaparecerán por completo desde el próximo lunes. Aunque la mascarilla continuará siendo será necesaria en interiores, no lo será para bailar, beber o cenar.

El Festival Internacional de Edimburgo (EIF, en inglés), desde hoy hasta el día 29, abre con la actuación de la Orquesta Sinfónica de la BBC y contará con más de 170 espectáculos y artistas, como la violinista-solista Nicola Benedetti y el actor Alan Cumming.

La ciudad se convertirá además en una sala de cine con la exhibición al aire libre de películas durante su festival cinematográfico (del 18 al 25); además festejará la lectura con su Festival del Libro (del 14 al 31) y el del Arte, hasta el día 29.

PROGRAMACIÓN DIGITAL

“Este año espero un festival mucho más local, a nivel británico”, declaró a Efe Daniel Martínez, guitarrista flamenco, que presenta "Flamenco Fringe", en su tercera participación en este certamen.

Las restricciones de viaje hacen que tanto artistas como público sean en gran medida residentes en Escocia, pero la dirección de ambos festivales no olvida su signo internacional facilitando su acceso global de manera digital.

Este modelo permite a artistas como Ana Bayat a participar en el Fringe ("Mimi's Suitcase" -"La maleta de Mimi"-) desde California, Estados Unidos. Más de 300 obras se han registrado online el Fringe, mientras que el EIF ofrece una selección gratuita de 18 de sus espectáculos.

IGUALDAD Y DIVERSIDAD

La creación y selección de los espectáculos en cartel son una respuesta a los problemas de la sociedad actual.

Sara Shaarawi escribió "Niqabi Ninja", incluida en el programa del EIF, en 2013 como respuesta “a los testimonios, historias y vídeos de tocamientos y vejaciones sexuales” a mujeres que ocurrieron durante las protestas de 2012 en la plaza de Tahrir de Egipto, explicó a Efe.

"Aunque está escrito hace 10 años, el tema sigue de relevancia hoy", prosiguió: "la violencia y la misoginia existen en todo el mundo, es realmente descorazonador", sentenció su creadora.

"Drag Queen Story Hour" -"La hora de los cuentos Drag Queen"- (Fringe), es una obra para niños que busca "un mundo en el que podamos querernos a nosotros mismos por nuestras diferencias".

La propuesta es una respuesta "a la -ya revocada- prohibición de Margaret Thatcher (1988) de cualquier mención de la homosexualidad en los colegios", dijo a Efe su protagonista Sab Samuel, en referencia a una ley que vetaba la "promoción" de la homosexualidad en escuelas y fue eliminada en 2001 en Escocia y en 2003 en el conjunto del Reino Unido.

"For All The Love You Lost" -"Por todo el amor que perdiste"- (Fringe) indaga por su parte "en los problemas de salud mental y ansiedades a la hora de conocer gente actualmente", expuso su director, Joshua Thomas, quien desveló que "el tiempo de espera (para este Fringe) ha sido un poco una pesadilla" y que están "deseosos de salir y contar la historia".

Daniel Martínez y su elenco recogen ese entusiasmo de Joshua. "Se coge con ganas este festival, tanto por parte de los artistas como por la audiencia”, señala éste, cuyo espectáculo está "sin entradas" para las dos primeras semanas.

Martínez espera que "Flamenco Fringe" sea "como estar en nuestra tierra, en un tablao de Andalucía, que la gente disfrute y lo pase bien, que después de todo lo que hemos sufrido, es lo más importante".

Guillermo Garrido