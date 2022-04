Vuelve la mítica saga de videojuegos 'Monkey Island'

Años antes de que saliera al mercado la PlayStation original, una de las compañías que más pasiones provocaba en el sector de los videojuegos era Lucasfilm. Conocida por aventuras gráficas tan personales técnicamente hablando como desternillantes en sus diálogos, alcanzó su cumbre de genialidad con dos títulos protagonizados por un pirata de nombre imposible, Guybrush Threepwood.

Un pomelo exprimido que acaba siendo un zombi: qué secretos se esconden tras los sonidos de grandes videojuegos

Saber más

Un anuncio digno del Día de los Inocentes

La noticia de un retorno a las coordenadas clásicas de esta saga ha causado conmoción en la escena gamer. Ya el pasado viernes uno de sus creadores originales, Ron Gilbert, avisaba de lo inminente del proyecto en su página web. El problema fue que su anuncio coincidió con el April Fool’s Day, por lo que fue malinterpretado como una broma del autor.

Hoy, sin embargo, su veracidad ha quedado confirmada gracias a un anticipo subido al canal en YouTube de Devolver Digital, compañía conocida por haber gestado uno de los juegos independientes más reconocidos de la pasada década, Hotline Miami. El propio Ron Gilbert ha respaldado la noticia con otra entrada posterior en su blog.

En el breve pero divertido avance, que bromea precisamente con la supuesta negativa del autor a revisitar la saga, se anticipa su lanzamiento para 2022. Con el título de Return to Monkey Island, llega como una colaboración entre Lucasfilm Games, Devolver Digital y Terrible Toybox, estudio bajo el cual Gilbert editó en 2017 Thimbleweed Park, propuesta fiel a su estilo.

La apuesta de George Lucas que dio pie a un mito

El revuelo que ha causado la noticia tiene mucha lógica, ya que The Secret of Monkey Island es probablemente el juego recordado con más cariño de todo el catálogo de LucasArts. Conocida originalmente como LucasFilms Games, se creó como negocio en paralelo a la productora cinematográfica de George Lucas.

Este videojuego, publicado en 1990, fue el quinto de la compañía en usar el motor SCUMM, abreviatura chistosa de Script Creation Utility for Maniac Mansion. Entre los que se beneficiaron de dicha tecnología figuran juegos tan clásicos para el jugador de cierta edad como el disparatado Maniac Mansion (1987), el trepidante Indiana Jones and The Last Crusade (1989) o el evocador Loom (1990).

Todos ellos tenían características comunes como un funcionamiento basado en el sencillo método del point-and-click (dirigir el camino del protagonista apuntando a un punto concreto del escenario), interactuar con otros personajes a través de diálogos muy cómicos y presentar unos gráficos sencillos pero vistosos. Era la época pixelada, en la que el reciente salto desde los cuatro colores del sistema CGA a los 256 del VGA ya había supuesto una revolución.

El regreso a la Isla del Mono, 31 años después

El primer título de la saga sobre piratas apareció en 1990, con el nombre de The Secret of Monkey Island. Su continuación, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, fue publicada tan solo un año después. Que se haya especificado que el argumento de Return to Monkey Island continuará donde se quedó esta segunda parte no es un detalle baladí, por varias razones. La primera, que aún se habla de ese final como de uno de los más sorprendentes de la historia del videojuego.

La segunda, que a pesar de que la saga continuó con capítulos como The Curse of Monkey Island (1997), La Fuga de Monkey Island (2000) o Tales of Monkey Island (2009), para sus fans estos habían traicionado el espíritu original. De hecho, otros títulos de LucasArts como Sam & Max Hit The Road (1993) o Full Throttle (1995) destacaban en sus gráficos como desafío a otro gigante de la época, Sierra On-line, responsables de Leisure Suit Larry o la saga King’s Quest.

En los dos primeros Monkey Island se narran las aventuras y desventuras de Guybrush Threepwood, joven que sueña con convertirse en un gran pirata del Caribe. A través de giros de guión poco menos que delirantes se desarrollan su rivalidad con el malvado LeChuck y su intento de conquista de la gobernadora Elaine Marley. Estos juegos siguen siendo fuente de memes a día de hoy, con algunos momentos dignos de los mejores Monty Python entre los que destacan, por ejemplo, el recordado combate de insultos.

Buenas esperanzas (para Guybrush Threepwood)

Además de su concepción como secuela directa y de la vuelta al redil del guionista y director original, los fans de Monkey Island han celebrado la incorporación al proyecto de Dave Grossman, desarrollador y coescritor junto a Gilbert de los primeros dos juegos. También la de los compositores Michael Land, Peter McConnell y Clint Bajakian, responsables de su fantástica banda sonora, y de la voz original de Guybrush, Dominic Armato.

En el teaser trailer desvelado por Devolver Digital no se especifica una fecha concreta de publicación para Return to Monkey Island, solo que esta se producirá a lo largo de 2022. Tampoco se ha revelado para qué dispositivos estará disponible, aunque se asume que al tratarse de una saga más enfocada a las delicias del guion que a la espectacularidad técnica, el juego probablemente sea multiplataforma. Y que incluya, como no podría ser de otra manera, a un mono con tres cabezas.