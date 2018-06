El Arzobispado anuncia un dispotivo para acoger hasta a 200 refugiados del Aquarius

El obispo auxiliar de València, Arturo Ros, ha informado este miércoles de que la Iglesia, junto a Cáritas Diocesana como entidad participante de la comisión mixta encargada de coordinar la atención a los refugiados del Aquarius, ha habilitado un dispositivo para dar acogida hasta a 200 de las 600 personas que llegarán entre el viernes y el sábado al puerto de València.

Ros ha comentado que, tras las primeras atenciones de emergencia que efectuará Cruz Roja junto a otras entidades en la antigua base del Alinghi, la organización eclesial ofrecerá una asistencia integral en cuanto a alojamiento, atención psicológica, alimentación, asesoramiento legal e inserción de empleo.

El obispo ha explicado que aún no saben de cuántos refugiados se harán cargo finalmente, puesto que estos detalles se concretarán la semana que viene en una nueva reunión de la comisión.

Además, ha recordado que la organización eclesiástica creó hace tres años una comisión diocesana para la acogida de refugiados con un total de 43 viviendas a disposición de personas migrantes y familias en riesgo de exclusión.

Ros ha lamentado la decisión del Gobierno italiano de cerrar las fronteras a estas personas: "hay cosas que no entiendo, Europa está muy acomodada y aburguesada. En determinados ámbitos no avanzamos, vamos hacia atrás, no hay consideración hacia la persona y su vida".

El obispo ha agradecido a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que hayan contado con Cáritas para ayudar a estas personas que viven una situación "dramática y muy injusta".