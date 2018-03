Com es prepara el Govern valencià per a prendre el control de l’hospital d’Alzira

"A poc a poc l’empresa ha anat complint amb la informació que li sol·licitàvem, però ho ha fet amb moltes traves, moltes vegades ha arribat tard, de manera incompleta i encriptada pels formats en què l’enviava".

Ho explica Salvador Llopis, comissionat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l’hospital d’Alzira, i un dels homes forts, juntament amb la directora general d’Alta Inspecció, Isabel González, de l’equip que fa quasi un any que treballa en la recuperació per al sistema públic de tot el departament sanitari de la Ribera, cosa que es materialitzarà a partir de l’1 d’abril, després de 18 anys en mans de Ribera Salud.

Segons González, en tot aquest temps hi ha hagut per part de l’empresa "una actitud obstruccionista a l’hora de facilitar la informació sol·licitada de cada servei per a conéixer-ne la realitat i tenir-ne una foto fixa, encara que, a pesar d’aquestes traves, la planificació assistencial a partir de l’1 d’abril ja està feta".

Un altre dels problemes que s’han trobat per a fer la seua faena ha estat precisament d’espai. Malfrat ser l’edifici de l’hospital propietat de la Generalitat des de l’any 2002 (el Consell de Zaplana va pagar 43,9 milions per l’immoble), Ribera Salud ha remolejat la cessió d’espai.

"No ens han donat unes dependències adequades, de fet, s’ha utilitzat el despatx assignat al comissionat per abordar tot el tema de la reversió i un magatzem també del comissionat que està al soterrani, sense finestres, que es va haver de buidar i en què s’han habilitat unes taules amb ordinadors per al personal de recursos humans de la Conselleria, on s’han anat demanant les dades a tots els treballadors".

La directora general d'Alta Inspecció, Isabel González, i el comissionat, Salvador Llopis JESÚS CÍSCAR

Així, a una setmana de la reversió, Llopis i González asseguren a eldiario.es que, amb les traves i els problemes esmentats, a pesar que l’empresa ha complit finalment amb un 95% de la documentació sol·licitada, "a hores d’ara encara s’espera informació important de recursos humans perquè hi ha 66 treballadors que estan pendents de veure si s’hi queden indefinits, una situació que està sense resoldre per falta d’informació, a pesar de les peticions reiterades de la Conselleria a l’empresa".

A més, expliquen que, a pesar que sí que els han facilitat la informació de la majoria dels diferents contractes de manteniment, "en altres casos ha calgut anar descobrint empreses que hi fan alguna gestió, i identificant quines empreses són i a què es dediquen".

Pel que fa a la informació assistencial, s’han anat reunint "amb tots els caps de servei i els comandaments intermedis i la Conselleria té tota la informació de quina és la situació i les necessitats que cal abordar una vegada es faça la reversió".

En aquest sentit, Llopis comenta que s’han descobert "ràtios de personal tant mèdic, d’infermeria, com d’altres categories molt per davall dels que es donen en els departaments de gestió directa de la Generalitat".

Aquest problema s’abordarà amb l’anunciat creixement de 303 treballadors per a tot el departament, "que majoritàriament es destinarà a atenció primària (centres de salut i ambulatoris) ja que és el que ara mateix està més necessitat de recursos.

Sala d'espera de l'hospital d'Alzira JESÚS CÍSCAR

Quant a l’hospital, "serveis com ara vigilància intensiva, portes d’urgències, diàlisi i alguna unitat més estan per baix en recursos humans necessaris per a abordar el dia a dia".

De fet, el comissionat assegura que “en els mesos de pics, com a gener per la grip, ha estat un autèntic desastre, no s’han paralitzat quiròfans, però es podien haver paralitzat perquè l’hospital ha estat saturat tres mesos i la porta d’urgències no donava l’abast amb la situació, amb dies de 500 urgències, que és el que La Fe o hospitals més gran poden veure en una jornada, i això és a causa de les deficiències en atenció primària".

Amb tot, tant Llopis com González destaquen que tot el departament compta "amb professionals sensacionals que es deixen la pell i que tenen un nivell de preparació excel·lent", encara que afigen que hi ha “precarietat laboral” per la falta de personal esmentada.

A més, Llopis indica que estudiaran alguns aspectes del funcionament del personal per tractar d’adaptar-ho a altres departaments, com "el sistema d’incentius, que és un revulsiu per a la seua pròpia formació professional i que s’ha traslladat a la Conselleria perquè ho estudie".

Així, tot està preparat per al desembarcament del nou equip directiu de la Generalitat, que vindrà a substituir al de Ribera Salud a partir de l’1 d’abril: “La gent ha d’estar tranquil·la, perquè l’hospital continuarà donant els mateixos serveis i el que es pretén és millorar-los, de fet, el nou servei de Cirurgia Pediàtrica ja té la primera intervenció programada per al 19 d’abril”, comenta.