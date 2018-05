El Consejo de Europa propone inhabilitar diez años al senador del PP Agramunt por las acusaciones de corrupción

La Asamblea del Consejo de Europa (PACE, en sus siglas en inglés) ha propuesto esta mañana inhabilitar durante 10 años al senador del PP Pedro Agramunt por las presuntas acusaciones de corrupción y el escándalo de los sobornos de Azerbaiyán, según ha adelantado À Punt en sus redes sociales. La institución comunitaria también pide la inhabilitación del diputado del PdeCat Jordi Xuclà y de los otros dos implicados en escándalo

La institución europea concluyó en una de sus investigaciones que el cargo público popular y otros tres miembros de la asamblea habrían realizado gestiones en favor del país euroasiático a cambio de prebendas, la conocida como "democracia del caviar". El Comité de Reglas y Procedimiento del PACE ha concluido que los cuatro miembros sancionados "han violado seriamente" su Código de Conducta.

Propone que se les retiren sus derechos a ser elegidos en la PACE, a actuar como relatores, estar en puestos clave de la institución, realizar preguntas al Consejo de Estados o a acudir como observadores internacionales en elecciones. La sanción para Agramunt sería la más grave, con 10 años de inhabilitación, mientras que a los otros tres miembros de la asamblea se enfrentan a dos años de inhabilitación.

Agramunt ha defendido esta semana que todo es una conspiración y ha descalificado el informe externo e independiente del organismo que advertía de "fuertes sospechas" de corrupción en su elección como presidente de la Asamblea del Consejo. Este escrito hacía referencia a posibles sobornos por parte de Azerbaiyán y un lobista de Bakú, que habrían sido clave en su defensa de los intereses azeríes a la hora de tomar decisiones en la Asamblea.

En un comunicado hecho público al conocer la decisión del Comité sancionador, el senador del PP asegura que las acusaciones de corrupción "quedaron desmontadas durante su comparecencia al presentar evidencias claras de las falsedades dichas hasta la fecha". Agramunt defiende que no se le ha privado de sus derechos y que en la votación que pide su inhabilitación "sólo han participado 12 de los 39 diputados de la Comisión". "Me reservo cuantas acciones legales considere contra todos aquellos que se inventaron una trama para dañar mi persona", ha advertido.

