La Fiscalía pide el archivo de la investigación por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo de la causa abierta por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de Valencia, que se hizo con motivo de la celebración del Gran Premio de Valencia de Fórmula 1, una pieza en la que figura como imputado el expresident de la Generalitat Francisco Camps junto a otras catorce personas.

Según ha avanzado la Cadena Ser, el escrito del fiscal Pablo Ponce, que se hizo cargo del caso después del nombramiento de Vicente Torres como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cuestiona las acusaciones del exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa, en el origen del procedimiento, así como también pone reparos a la investigación y a la actuación de la jueza, además de considerar que no existe malversación en el montante total de la construcción del circuito urbano (alrededor de 89 millones de euros entre 2007 y 2008 según la jueza). Además, considera que en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.

La jueza ha incoado procedimiento abreviado contra Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores al entender que hay indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra el expresident como autor de los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho y/o tráfico de influencias.

Camps se querellará contra la jueza



El exjefe del Consell compareció hace unos días ante los medios para anunciar una querella contra la titular del juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que le ha procesado -junto a otros exaltos cargos del Gobierno valenciano y empresarios- en una causa que Camps ve "puramente política". El expresident defendió que se han visto vulnerados sus derechos en esta instrucción, al tiempo que defendía el "coste cero" del circuito para las arcas públicas valencianas.

La causa de Valmor, archivada

En lo relativo a las investigaciones alrededor del Gran Premio de F1 que se celebró en València, el juzgado de Instrucción número 2 ya acordó el pasado mes de diciembre el sobreseimiento provisional de la causa abierta al expresidente de la Generalitat relativa a las negociaciones para la organización de la carrera a través de Valmor Sports SL y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

Recuperar "hasta el último céntimo"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, tras conocer la petición de la Fiscalía ha preferido no hacer juicios de valor sobre decisión del ámbito judicial aunque ha insistido en que el Gobierno valenciano va a seguir trabajando para recuperar el dinero saqueado de las arcas públicas: "Cualquier actuación de la Generalitat irá encaminada en esa dirección, ya que tenemos la firme voluntad de recuperar hasta el último céntimo saqueado". No obstante, no ha explicado que la Abogacía de la Generalitat presentará un escrito de acusación, "es una cuestión técnica y no voy a desvelar la estrategia de la Abogacía".