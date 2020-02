Puig valora los compromisos del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal, pero insiste en una nueva financiación

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, junto a la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha hecho una valoración tanto de los trabajos que el Consell desarrolla este fin de semana en el Seminario de Gobierno - Invierno 2020, como del resultado del Consejo de Política Fiscal Financiera (CPFF) que se celebró este viernes en Madrid.

Respecto al CPPF, el presidente ha destacado que la ministra María Jesús Montero ha aceptado las propuestas valencianas vinculadas a la financiación de la dependencia y de las entregas por anticipado.

El presidente ha explicado que, en respuesta a la intervención del consejero de Hacienda, Vicent Soler, la ministra de Hacienda se comprometió ante todo lo CPFF a que los presupuestos del Estado 2020 incluyan un aumento importante de la aportación del Estado a las CCAA para la dependencia. El objetivo en la legislatura es llegar al 50%, que es el marca la ley.

La ministra también aceptó la propuesta valenciana de que las comunidades puedan disponer de los importes actualizados de las entregas por anticipado (los fondos que transfiere el Estado cada mes por el sistema de financiación) aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Para el presidente, los acuerdos del CPFF son un avance, "aunque no es suficiente, porque no lo será hasta que no haya un nuevo modelo de financiación, que es el que reivindica la Comunitat Valenciana".

El presidente también ha indicado que la solución del Gobierno a la pérdida de la mensualidad del el IVA provocada por Montoro y el veto del PP a los PGE 2019, mediante un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario a tipo de interés cero, permite dar seguridad en Generalitat para hacer frente al gasto social ya invertido.

En todo caso, ha dicho presidente, la mensualidad del IVA es una parte pequeña del problema de la Comunitat Valenciana, que es la reforma del sistema de financiación.

"La agenda de los valencianos la marcan los valencianos. Vamos a continuar trabajando en nuestra hoja de ruta porque queremos que se resuelva de una vez el problema de financiación que sufrimos".

Por su parte, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha hecho un balance del pasado seminario de Montanejos donde se hizo una proyección de las políticas de la legislatura, además de marcar los objetivos del semestre con un cumplimiento del 66% y un 34% en ejecución.

Así ha destacado medidas puestas en marcha a lo largo del semestre como son políticas relacionadas con la lucha contra el despoblamiento con la creación de la Agencia Valenciana Antidespoblamiento o el plan ‘Avalamos Territorio’ que trata de equilibrar los recursos y oportunidades entre los diferentes territorios de la Comunitat.

Oltra también ha valorado la puesta en marcha de la figura de la Persona de Asistencia Terapéutica Infantil (PATIO), novedosa y pionera en el conjunto de España que trata de favorecer al máximo la autonomía de los niños y niñas con dependencia.

Además ha destacado que los seminarios su una herramienta que el Botánico inició la pasada legislatura y que ha exportado como buena práctica gobierno de España que también se encuentra reunido este fin de semana