Morera, Torró, Orengo, Narbona... entre los 36 comparecientes para la investigación de Crespo-Gomar

La comisión de investigación en Les Corts sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc entre 2007 y 2008 arrancará el próximo 10 de diciembre con el plan de trabajo propuesto por Podemos.

La comisión acogerá las comparecencias del presidente del Bloc y de Les Corts, Enric Morera; el ex secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla, la exministra de Medio Ambiente socialista Cristina Narbona o los exalcaldes de Gandia José Manuel Orengo (PSPV) y Arturo Torró (PP) o la ex primera edil 'popular' de Alicante Sonia Castedo, además de ex responsables y ex trabajadores de la empresa Crespo Gomar.

Así consta en el plan de trabajo aprobado este jueves en una tensa comisión en la que se ha dado luz verde a la propuesta de Podemos, que ha sido respaldada por PSPV y Compromís, que no habían planteado propuestas. Por su parte, PP y Ciudadanos habían presentado sus propios planes y han acordado aunarlos en una única propuesta, asumiendo íntegramente el plan de Podemos para conseguir un plan conjunto, pero la formación morada ha rechazado esa posibilidad y se ha mantenido en la defensa de su propio plan. La solicitud de documentación se expande a los cuatro juzgados que investigan la relación de la mercantil con el PSPV y El Bloc

De este modo, no tendrán que acudir a la comisión los comparecientes que proponían PP y Cs, entre otros el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig; la vicepresidenta y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y algunos de los que fueron sus ministros (Bernat Soria y Beatriz Corredor) y el exsecretario general del PSPV de la provincia de Valencia y actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

La diputada de Podemos Cristina Cabedo ha defendido que su plan es "ambicioso y especialmente centrado" y especifica que las comparecencias podrían ampliarse si se considera necesario durante el transcurso de la comisión, ha subrayado la necesidad de que las sesiones tengan "la periodicidad necesaria" para que haya un dictamen antes de que acabe la legislatura y los valencianos "tengan la máxima información cuando vayan a votar".

Así, ha criticado el plan de Cs al establecer un plazo mayor para ese dictamen, señalando que parece que "no quieren trabajar", y el del PP, que ha calificado de "demagogo" por su alusión a la demora en la constitución de la comisión cuando "estas Corts están colapsadas por sus pufos".

