El Botànic se divide por la ampliación del Puerto de València: Compromís y Podem exigen una nueva DIA y el PSPV se desmarca

Podem ha presentado una Proposición no de Ley para exigir al Gobierno una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que incluya el acceso norte, pero los socialistas, tras presentar una enmienda que no ha sido aceptado, no la han apoyado