Ribó sobre la reversión de la ZAL: "No me gustaba, pero ahora ni los agricultores ni nadie plantea que pueda volver a ser huerta"

"La ZAL no me gustaba, tengo fotos manifestándome contra ella, incluso aquí he presentado una moción diciendo que volviera a ser huerta, pero he de reconocer que ni los agricultores ni nadie en este momento plantea que se puede reconvertir de huerta, esa es una realidad".

Así se ha pronunciado este jueves el alcalde de València, Joan Ribó, interpelada por la portavoz del municipal del PP, María José Catalá, sobre su posicionamiento en cuanto a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto.

Y es que, en los últimos días han surgido voces desde dentro de Compromís que han pedido tanto a Ribó como a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que se opongan a la puesta en marcha del polígono, cuya tramitación vuelve a estar en los tribunales, y que impulsen su reconversión en zonas verde y de huerta a modo de conexión entre el jardín del Túria y la Albufera.

Además, importantes dirigentes de la formación como la coportavoz Àgueda Micó o cargos políticos como el conseller Vicent Marzà o el diputado verde Juan Ponce se han mostrado contrarios a la puesta en marcha del proyecto, que expropió una gran parte de la huerta de la Punta para este proyecto logístico.

Catalá, consciente de la fractura abierta en el seno de la coalición valencianista, ha obligado al alcalde a manifestarse, reitirando el posicionamiento manifestado en otras ocasiones, pero en un momento en el que el debate interno en su partido es más intenso.

Ribó ha añadido que lo que no quiere es la ZAL "se pase 22 años más parado como se pasó con los planteamientos que hizo su Gobierno porque eso no sirve para nadie, lo tengo clarísimo".

El alcalde ha insistido en que hay "cosas del pasado que en este momento no se pueden rehacer y por tanto yo lo lamento mucho; recuperemos la parte de huerta de la ZAL que se puede recuperar, si tiene interés después se lo contaré pero me imagino que no tiene; pero lo que no se pueda recuperar, qué le vamos a hacer".