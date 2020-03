Edicions Bromera ofereix grauïtament recursos acadèmics online per estudiar a casa

Edicions Bromera, amb motiu de la quarantena sanitària per la pandèmia del coronavirus, ha decidit posar a disposició del professorat i l’alumnat els seus recursos digitals acadèmics online de manera totalment gratuïta.

Així, el segell ha obert els seus llibres digitals allotjats a la plataforma Blinklearningamb l’objectiu de facilitar al professorat, les famílies i l’alumnat, un banc de recursos i continguts perquè els xiquets i les xiquetes puguen seguir aprenent des de casa.

L’editorial valenciana se suma a la campanya #joemquedeacasa i aposta per actituds responsables socialment que ens permeten superar la crisi sense que l’educació de l’alumnat es veja tan afectada.

Els llibres, tal com informa l’editorial, estaran en obert durant tot el període que dure el confinament de professorat i alumnat. Per a accedir a aquests materials, els educadors i educadores rebran en el seu correu electrònic uns enllaços per a compartir amb l’alumnat tots aquests recursos didàctics per a l’apenentatge del valencià i altres matèries escolars.

D’altra banda, al portal del professorat Bromera mantindrà a l’abast de les famílies i el professorat altres materials educatius complementaris (atenció a la diversitat, guies didàctiques, recursos sonors...), per facilitar la continuïtat de les activitats docents des de casa.