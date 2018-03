Una altra música és possible

Si vols desemboirar-te de les tradicionals cançons d'estos dies, la falla Plaça de l'Arbre, a la Plaça del Carme celebra per tercera edició el Xe què bo! Festival, tres dies de verbenes diferents amenitzades per artiestes de la rumba com Marinah, la cantant de Ojos de Brujo, que presenta nou disc en solitari “Afrololailo”, La Otra o Donakumba, Batucada Feminista. També hi haurà nit de Guateque, en homenatge a les dècades dels 60, 70 i 80, així com una nit de Pop Rock Indie amb Dj's com Cinnamon o Maadraassoo.

Entre el 16 i el 18 de març, Plaça del Carme, València

https://twitter.com/xequebofestival?lang=ca