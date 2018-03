Echávarri hace oídos sordos y la oposición de Alicante al completo pide a Ximo Puig que le fuerce a dimitir

De escándalo en escándalo. Si la semana no empezaba bien para Gabriel Echávarri por su cuestionada actuación al detectar un dispositivo de grabación en el despacho de la concejalía de Urbanismo, no podía acabar peor para el alcalde de Alicante. La confirmación, por parte de la Audiencia Provincial, de su procesamiento y el de dos de sus asesores por presuntamente fraccionar contratos por más de 180.000 euros por lo que se conoce como el ‘caso Comercio’, no ha hecho más que ahondar en la herida de un equipo de gobierno de por si tocado por varios frentes.

Desde el PSPV-PSOE se lleva tiempo insistiendo en que la línea roja que separa a un cargo público imputado o investigado de su dimisión es la apertura de juicio oral, cuestión que está ahora más cerca al rechazar el juzgado el recurso del primer edil. Sin embargo, desde alcaldía se han apresurado a atajar cualquier conato: “en ningún momento va a dimitir -ha afirmado la vicealcaldesa Eva Montesinos- porque no ha hecho nada”. Esgrime la también edil de Urbanismo que la encrucijada del ‘caso Comercio’ obedece a “una denuncia política” de un PP “que quiere alcanzar la alcaldía por la vía judicial”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular alicantino, Luís Barcala, ha instado al líder autonómico del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a que “intervenga inmediatamente” para “ordenar” a Echávarri “que se vaya”; también ha demandado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “que tome cartas en el asunto”. Mientras tanto, el PP llevará al próximo pleno la petición de reprobación de Echávarri y ha solicitado un pleno extraordinario para tratar “la difícil situación con el primer alcalde procesado de la historia de Alicante”.

También ha sido tajante Ciudadanos, cuya portavoz local, Yaneth Giraldo, ha insistió en que el consistorio “no puede estar presidido por una persona a la espera de juicio oral”. “No podemos ser el hazmerreir de España”, ha aseverado. Como el PP, Cs ha apuntado a Valencia al asegurar que “los titubeos de Ximo Puig para forzar su dimisión ya no tienen ningún sentido puesto que quien calla otorga”.

“Al alcalde de Alicante no le queda otra salida que la dimisión”, ha señalado Miguel Ángel Pavón, portavoz del grupo Guanyar. “Nos tememos que no va a querer dimitir”, ha añadido el que fuera socio de gobierno de los socialistas que como el resto de fuerzas ha pedido la intervención del presidente valenciano.

Por último, para Compromís ha dado por hecho “que va a llegar a juicio oral” y que el regidor alicantino “no puede seguir ni un minuto más” al no reunir “la exigencia democrática que nos hemos puesto todos y todas”, ha declarado su portavoz Natxo Bellido.

Mónica Oltra

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que todos los gobiernos deben estar a la altura de las expectativas y necesidades de los ciudadanos, y de las exigencias de transparencia y buen gobierno.

Oltra, que según recoge EFE, ha considerado "un tema municipal" y sobre el que el Consell "no tiene nada que decir", también ha dicho que le preocupa la transparencia y el buen gobierno y por eso hizo unas normas que los miembros del Gobierno valenciano "cumplen" para evitar situaciones como la que se está dando en la alcaldía de Alicante. La vicepresidenta ha manifestado que puede responder por los miembros del Consell, que sí tienen suscritos códigos de buenas prácticas y actúan "en consecuencia".