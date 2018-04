Elche, entre las dudas por ganar un mercado con parking o perder un Patrimonio de la Humanidad

"En ningún caso adoptaré decisiones que puedan poner en riesgo la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad". De esta forma se expresaba este martes el alcalde de Elche, Carlos González, ante la última polémica que afecta al cuestionado proyecto del Mercado Central, aprobado por el PP en solitario en el anterior mandato y pendiente ahora de la resolución de la Conselleria de Cultura ante las terceras catas arqueológicas que determinen si sale adelante o no. El socialista González ha tratado de tranquilizar a la ciudadanía a la vez que mostraba su preocupación por el nuevo informe negativo que pone en duda la viabilidad del parking subterráneo que contempla el nuevo inmueble, situado en pleno casco histórico de la ciudad.

Se trata del estudio elaborado por técnicos municipales a petición del Comité del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), el mismo organismo dependiente de la UNESCO que otorgó la declaración como Patrimonio de la Humanidad del Misteri d'Elx tal día como hoy -un 18 de mayo- de 2001. En él, como avisó este lunes Compromís, se vuelve a cuestionar la densidad del tráfico que generaría el aparcamiento privado que la empresa concesionaria Aparcisa pretende construir debajo del mercado. En este sentido, y en la línea del anterior informe elaborado por la Generalitat Valenciana hace diez meses, se habla de incompatibilidad entre el proyecto urbanístico y el Misteri cuya sede, la Casa de la Festa, da a la estrecha calle por donde entrarían los vehículos, generando un "impacto potencialmente negativo" a su paso.

En rueda de prensa, González no ha hecho caso a Compromís, sus socios de gobierno, que el pasado lunes le reclamaba que rescindiera el contrato con la empresa adjudicataria. "No hay relación contractual ni circunstancia jurídica que se anteponga a una decisión política como es no poner en peligro el patrimonio de la humanidad del Misteri d'Elx", afirmaba entonces la portavoz del grupo municipal Mireia Mollà.

Sin embargo, el primer edil ha tratado de ganar tiempo al afirmar que ha pedido una entrevista con la presidenta de Icomos España, Begoña Bernal, "para conocer de primera mano su posición sobre el posible impacto del aparcamiento del Mercado Central en La Festa". González ha reconocido que sin ser concluyente la opinión del órgano de la UNESCO, si es "determinante" a la hora de tomar una decisión. "Su posición es vital", ha aseverado.

Dicho informe va a ser entregado a la empresa adjudicataria que lleva desde 2015 esperando a que se haga realidad el nuevo mercado y que ha visto cómo se ha ido demorando entre excavaciones arqueológicas o informes contrarios –hasta cinco ponen en duda el tráfico rodado que generaría-.

Por último, el alcalde también ha anunciado que va a solicitar una entrevista con el secretario autonómico de Cultura con el fin de pedirle "un pronunciamiento rápido" de la Conselleria sobre si el refugio de la Guerra Civil que hay debajo del Mercado tiene que ser protegido o simplemente documentado. González ha recordado que el Consell tiene las competencias "para generar certezas y avanzar en las soluciones a un proyecto que se aprobó en la anterior legislatura de forma atropellada".