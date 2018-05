CinemaJove renova el seu compromís amb el jovent valencià a la seua 33 Edició

Al seté pis de la Filmoteca de València, seu física i intel·lectual de diversos festivals i lloc de trobada obvi del cinèfil valencià, l’equip de la 33 edició del Festival Internacional de Cine de València CinemaJove presentava als mitjans les seues novetats. L’objectiu: obrir boca de cara al que es podrà veure del 22 al 29 de juny a València.

Noves seccions, itineraris programàtics reforçats i continuïtat de idees ja assentades, com la secció dedicada al repassar el cinema pretèrit de realitzadors consagrats –l’any passat destinat a David Lynch i enguany a Brian de Palma-, pretenen reforçar la imatge del festival i la seua influència arreu del territori. Una voluntat ni petita ni menystinguda per a un festival que sembla créixer constantment però amb vertigen, en una ciutat on el panorama cultural és tan canviant i convuls com el panorama polític.

"Una de les coses més difícils en qualsevol esdeveniment cultural és crear i donar una imatge de marca que siga identificable", deia Albert Girona, Secretari Autonòmic de Cultura i Esport a la roda de premsa. "En el cas de CinemaJove és indubtable que teníem una marca d’origen però també és indubtable que l'actual organització ha intentat referma-la. I dic això perquè aquest festival va nàixer amb una voluntat clara de dedicar-se i ser un espai de trobada de cineastes joves", resumia la representació institucional. Segons Girona, el festival pretén seguir sent un punt d’encontre per a l’audiovisual valencià "amb una sèrie d'activitats paral·leles que volen ser la marca d’aigua de CinemaJove".

Estamos en la Filmoteca de València presentando la 33 edición de Cinema Jove: #33CinemaJove pic.twitter.com/NSlwJx1cq1 — Cinema Jove (@cinemajove) 30 de mayo de 2018

En aquest sentit, Carlos Madrid, director del festival, ha detallat el seguit de propostes que el festival durà a terme aquest any, més enllà de la Secció Oficial de llargmetratges i curtmetratges. Activitats que venen a consolidar la idea del festival com un certamen que mira cap endavant, superant antigues cuites i etapes. Aquest és el segon any que Madrid assumeix la direcció del festival, però podria ser l’últim donat que des del seu nomenament, ell realitzà una proposta programàtica limitada a dues edicions. "El canvi de direcció no es tractava d’un canvi de 180 graus respecte a com s’havien fet les coses abans. Simplement intentava expressar que allò que jo creia que no funcionava no seguiria i de la mateixa forma, allò que sí que ho feia vindria reforçat", deia Madrid sobre la seua gestió. "I ho hem fet augmentant les activitats i els límits espacials i temporals de CinemaJove", afegia.

Segons el director del festival, "hi ha coses que s’aconsegueixen i altres amb les que seguim treballant, però el nostre objectiu és el mateix que l’any passat: aconseguir la identificació total i completa de la joventut amb el festival".

Amb aquest objectiu, l’any passat es va limitar a quaranta anys l’edat dels realitzadors que podien formar part de les seccions oficials, aconseguint que "la joventut dels creadors i creadores es traslladara a la temàtica de l’obra, i reflectira les seues vides i les seues inquietuds". A més, es va reforçar el contacte amb el públic universitari, es va crear el Jurat Jove, i es va enfortir el suport a la Trobada Audiovisual de Joves que el festival realitzava. Algunes de les novetats d’enguany, segueixen el camí d'aquesta voluntat de rejovindre la cultura cinematogràfica a València.

Una residència creativa

Aquest any, CinemaJove incorpora en la seua 33a edició una novetat que reforça el seu vincle amb l’educació cinematogràfica dels més joves: entre el 3 i el 7 de setembre la mostra organitzarà una residència d’estudiants en què es formarà els responsables dels treballs més destacats de la Trobada Audiovisual de Joves, que comprén l’alumnat universitari i de centres formatius.

La Trobada Audiovisual de Joves és un apartat de la programació destinat a l’educació cinematogràfica. En aquesta edició es durà a terme del 27 al 29 de juny i projectarà els treballs i les produccions audiovisuals seleccionades de l’alumnat d'instituts de tota la geografia espanyola, així com estudiants de cicles formatius i graus universitaris. Enguany, a més, es repetirà l’experiència de l’última edició, amb la qual els estudiants rebien sessions de mentorització personalitzades per a aprendre de les seues pròpies obres.

Noves formes de cinema

Aquest any, Cinema Jove també incorpora a la seua programació un fòrum de debat dedicat a les noves narratives digitals de creació. Sota el nom de Digital Jove, es desenvoluparà una nova secció que intentarà experimentar amb la convergència entre art i ciència, entre tecnologia i comunicació, per a reflexionar sobre el seu impacte social a les sensibilitats latents del seté art.

L’esdeveniment, programat entre el 20 i el 24 de juny, servirà de preludi al Festival i inclourà xarrades magistrals amb convidats nacionals i internacionals, taules redones, presentacions de projectes innovadors, tallers, espais de networking i showroom per a professionals i empreses.

A més, l'activitat acollirà la presentació de la iniciativa #Valencia2050, un concurs creatiu multiplataforma en el qual es demanarà a creadors que compartisquen les seues visions de futur del cinema. La voluntat és que Digital Jove siga un espai dintre del festival on es puga debatre sobre reptes tecnològics, visions i noves formes de cinema.

Cartell de la secció 'Beats and frames' de CinemaJove

Música electrònica en la pantalla gran

Sota el nom de Beats & Frames, la nova edició del festival dedicarà un cicle de cinema i concerts al voltant de les inquietuds culturals sortides de les tendències de la música electrònica contemporània. Un total de 20 pel·lícules que es projectaran al Centre Cultural del Carme, i versaran sobre el treball de pioners tècnics i creatius, els drets d’autor i la pirateria, l’estil de vida clubber i revisions històriques de les escenes que floriren a Manchester, París, Detroit i Berlín.

Totes les obres d’aquesta secció paral·lela seran presentades per dj’s, que completaran amb sessions de música en directe les projeccions. Entre ells hi seran el guatemalenc Meneo i els valencians D_Journalist i Affkt.