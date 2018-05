A Contratemps, una exposició d'artistes valencianes que la dictadura i el masclisme van invisibilitzar

Rere els murals i cartells de Josep Renau hi havia sovint la creativitat de Manuela Ballester, una de les pioneres de l'Avantguarda creativa a València, però que va estar eclipsada per uns temps convulsos i per la fama del seu marit.

No és un cas aïllat. Com a dona, destacar al món de l'art valencià ha sigut històricament una heroïcitat. Ara l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) fa una mica de justícia i exposa una mostra de 40 artistes que desafiaren el sistema i la censura des de Primo de Rivera fins a la transició.

L’exposició A contratemps recrea el camí lent i espinós que les artistes valencianes van haver de recórrer per a conquerir la seua visibilitat i professionalització.

La mostra comença als anys 30 i avança fins a artistes contemporànies com Carmen Calvo o Ana Peters. Cinquanta anys d'una història tumultuosa que les ha invisibilitzat i on elles van utilitzar l'art per a denunciar les opressions polítiques i de gènere i que es resumeix en 240 obres d’una llarga llista d’artistes, com ara Amparo Segarra, Jacinta Gil, Juana Francés, Ana Peters, Monika Buch, Isabel Oliver, Ángela García Codoñer, Cristina Grau, Victoria Civera, Soledad Sevilla o Cecilia Bartolomé.

A contratemps estarà exposada a l'IVAM fins al 2 de setembre.