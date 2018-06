Cultura exposa les primeres 33 adquisicions d'art contemporani valencià i anuncia una segona compra

Bufa bon vent per a l'art contemporani. La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, enceta, per segon any consecutiu, un procés de compra de l'art valencià del segle XXI amb un pressupost inicial de 250.000 € “per a donar a conèixer i posar en valor el treball de creadors i creadores en escultura, pintura, videoart, el mural, el vídeo, les instal·lacions i l’ús de tècniques mixtes”, com ha assenyalat el Conseller Vicent Marzà.

El procés de compra s'obri el mateix dia que s'inaugura al Centre del Carme Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. Primers Moments, una exposició de les 33 obres adquirides en 2017, les primeres d'art contemporani que compra el fons del govern valencià.

33 obres que ens donen un panorama de l'art que s'està fent al País Valencià i que, en conjunt ens ajuden a mirar de manera diferent la nostra societat, que va des del compromís polític i la consciència ambiental, la tensió entre l'individu i la societat, la lluita per la igualtat de gènere o l'omnipresència de la tecnologia.

Combinen les diferents estètiques i llenguatges de l'art contemporani així com autors consagrats amb altres de joves. Així trobem peces de Teresa Cebrián, Sebastià Miralles o Xisco Mensua amb les d'Anna Talens o Nelo Vinuesa. O que van des de la pintura al llenç de Joel Mestre fins a la projecció lumínica de pantalles d'Inma Femenia passant per intervencions que no cabrien en molts pisos turístics. En total mil metres d'exposició que es poden veure fins al 16 de setembre al Centre del Carme de València.

Desprès es convertiran en una mostra itinerant que viatjaran pel País Valencià, adaptant-se als requeriments d'espais de cada lloc, així com es posaran a disposició de centres artístics d'arreu. “Es tracta que les obres estiguen vives i en moviment, a disposició de la ciutadania d'una banda i també del món de l'art perquè als artistes els servisca de plataforma”, explica el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

Algunes de les poblacions on ja s’ha confirmat que exposaran obres de la col·lecció són Sagunt i Potries, capitalitats culturals valencianes fins a abril de 2019. L’exposició també es podrà visitar a Castelló properament i al març viatja a Las Cigarreras d’Alacant.

En la tria a més s'ha fet un esforç per aconseguir paritat de gènere i territorial, així que de les 33 obres, divuit corresponen a homes i dèsset a dones. Nou artistes són o exerceixen a Castelló, onze són artistes de les comarques d’Alacant i tretze de València, criteris que es mantindran en el nou procés d'adquisició que enguany s'engega.

El procés de compra el decideixen una comissió de 15 experts d'universitats valencianes i centres d'art de tot l'estat. Les 33 obres han costat 512 mil euros i per a enguany el procés comença amb menys de la meitat, 250.000 euros, tot i que previsiblement s'ampliarà segons ha anunciat la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga.

La compra i l'exposició són mesures del Pla estratègic “Fes Cultura”, que en aquest cas volen crear demanda agregada al mercat de l’art valencià així com territorialitzar l’oferta dels museus. Pérez Pont ha assegurat que arran de publicar-se la compra de la Generalitat hi ha galeries que han incorporat a alguns dels artistes.

Els noms dels experts

Els integrants de la comissió d’experts per al procés d'adquisició d'art contemporani del 2018 són:

Ester Alba, professora d’Història de l’Art de la Universitat de València

Manuel Borja-Villel, director del Museu Reina Sofia de Madrid

Román de la Calle, catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat de València

José Ignacio Casar, director del Museu de Belles Arts de València

Rosa M.ª Castells, conservadora i responsable de les col·leccions del Museu d’Art Contemporani d’Alacant

Nuria Enguita, directora de Bombas Gens Centre d’Art

José Miguel García Cortés, director de l‘IVAM

Irene Gras, vicepresidenta de Castelló de l’Associació Valenciana de Critics d’Art

María Marco, professora d’Història de l’Art de la Universitat d’Alacant

Josep Montesinos, professor d’Història de l’Art i degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València

José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus

Ricard Silvestre, professor de Didàctica de l’Expressió Plàstica de la Universitat de València i coordinador del Centre de Documentació d’Art Valencià Contemporani

Pilar Tébar, presidenta de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art

Rosalía Torrent, directora del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés i professora d’Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I de Castelló,

Vicent Todolí, director artístic de la Fundació Pirelli Hangar Bicocca de Milà, president de la Comissió Assessora d’Arts Plàstiques de la Fundació Botín i director de l’àrea d’Art de la Fundació Per Amor a l’Art.