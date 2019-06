La imagen pornográfica como “expresión cultural” en el Centre del Carme

La artista y activista alicantina Andrea Corrales lleva años investigando sobre La dimensión material de la imagen pornográfica. Con ese título, el Centre del Carme de València inaugura este viernes una exposición, resultado del análisis de Corrales, para reivindicar la libertad sexual e introducir el debate sobre la legalidad del trabajo del sexo. La muestra pretende “abrir perspectivas sepultadas, o bien por la indiferencia o por la moralidad”.

La propuesta llega acompañada de performances, charlas y encuentros con artistas, activistas e investigadores y, a partir del 11 de julio, se constituirá un grupo de estudio que colectivizará lecturas y comentarios de textos relacionados con la cuestión pornográfica desde la perspectiva de los estudios culturales y la teoría de la imagen.

La exposición de Corrales se aleja del debate binarista (pornografía sí Vs pornografía no) para adentrarse en un archivo visual de la pornografía a través de diferentes formatos como el vídeo, la fotografía, los sonidos o el papel, ya que a la artista le interesa cómo se ha creado esa imagen, su contexto histórico y la simultaneidad con otros acontecimientos. “La pornografía no deja de ser una expresión cultural y visual inscrita en una historia común con el cine y el resto de las artes”, apunta la artista.

En la exposición se ve cómo la tecnología -y especialmente la aparición de Internet- influye directamente en el modo de hacer pornografía gracias a una línea del tiempo que acota desde la película pornográfica Garganta Profunda (Nueva York, 1972) hasta la aparición de una de las webs de pornografía más grandes del mundo. “No podemos obviar ese contenido; esta pieza quiere inscribir la historia del porno en una historia general”, explica Corrales de una de las obras expuestas.

Su proyecto es resultado de la convocatoria Escletxes de producción e investigación artística del Centre del Carme. “Si en el Día de los Museos nos centramos en la lucha contra la violencia de género o la visibilidad de la mujer en el arte, este mes de junio celebramos la libertad y la diversidad sexual con propuestas como la de Andrea Corrales o el Vihsibles Festival, el próximo 14 de junio”, recordaba el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, durante la presentación de la propuesta artística de Corrales.

Una de las principales líneas de la exposición es la denuncia de la vulneración de derechos laborales de las trabajadoras sexuales. La muestra incluye testimonios de cuatro actrices de diferentes lugares que trabajan actualmente en el sector de la pornografía. Según la artista, las cuatro comparten vulnerabilidades “muy claras” relacionadas con los derechos laborales, que influyen directamente en la salud de las mismas. “La solución no pasa por prohibir”, apunta.



Sobre cómo superar las dudas o las inseguridades morales entre pornografía sí o pornografía no, Corrales recomienda “estar al lado de la gente que está atravesada por la cuestión, escuchar y olvidarte de tu opinión”. “Hay que dejar de lado lo que piensas desde tu posición porque, cuando hablamos de la dimensión material, también incluye nuestra subjetividad. Estamos en un cuerpo que no puede escapar de las dinámicas de privilegio y opresión”, asegura.

Corrales estudió Bellas Artes, lleva años interesada en la producción audiovisual y está vinculada a movimientos feministas y por la disidencia sexual, cercana al movimiento postporno.