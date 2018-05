La primera rectora de la Universitat de València reclama més finançament en la investidura

La Universitat de València ja té oficialment rectora per primera volta en la història. Mavi Mestre ha sigut investida en una cerimònia solemne al Paranimf de la institució, una sala neoclássica ornamentada amb quadres dels senyors que l'han precedit. La primera dona a exercir el càrrec ha rebut la vara de comandament i la medalla de rectora, davant del president de la Generalitat, Ximo Puig, i altres autoritats així com una amplia representació de la societat civil.

Mestre ha aprofitat l'avinentesa per exigir més finançament per a les Universitats públiques. La despesa pública en ensenyament superior se situa en el 2,2% del Producte Interior Brut (PIB), vora un punt per baix de la mitjana dels paísos de l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Els fons per a la recerca també són menors que abans de la crisi. Mestre ha demanat “urgentment” superar aquestes xifres “per continuar avançant en la formació i la investigació, com a fonts de creixement econòmic i de desenvolupament”.

I ha subratllat la necessitat de “negociar i arribar a acords ambiciosos que milloren les condicions laborals, especialment dels col·lectius més precaris” en referència clara a la mesa de negociació que mantenen ara mateix per la signatura del conveni col·lectiu del professorat associat.

En la mateixa línia ha demanat un Pacte per la Ciència i la Innovació i un Pacte per la Universitat pública “que permeta una política científica i universitària allunyada dels cicles econòmics i de les polítiques partidistes”. I ha expressat el suport al Consell i a l’Ajuntament per a reclamar a l’Estat un finançament just.

En el seu torn, Puig ha reconegut que és plenament conscient de les mancances, i de les dificultats dels més desfavorits per a accedir a l’ensenyament superior. Per això, ha afegit, ha iniciat una política de reducció de taxes per als estudiants.

Mestre també s'ha mostrat emocionada per ser investida un 8 de maig, el “dia que les dones pogueren ser elegides en política en època de la Segona República i dia de les primeres eleccions autonòmiques al País Valencià”. I ha fet un agraïment especial a l’anterior rector, Esteban Morcillo, per a qui proposarà al Consell de Govern l’atorgament de la Medalla de la Universitat.

Morcillo, per la seua banda, ha ressaltat que passa el relleu en un context d'austeritat econòmica que “ha provocat una política de taxes i beques rebutjada” així com a nivell la “precarització del personal, l’abús d’algunes figures professorals i l’emigració i pèrdua de talent; lligat a un insuficient finançament públic universitari i a una insuficient inversió estatal i privada en investigació i innovació”.