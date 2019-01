La bambolla en els preus dispara els desnonaments per impagament de lloguer per damunt dels hipotecaris

La bambolla dels preus dels lloguers d’habitatges està fent estralls entre el sector més vulnerable de la ciutadania en forma de desnonaments.

Així ho van denunciar dilluns des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i des del col·lectiu Entrebarris, en una protesta que va tindre lloc davant de la seu del PSPV-PSOE a València per a reclamar al Govern de Pedro Sánchez mesures per a frenar l’escalada de preus.

Segons va denunciar el portaveu de la PAH, José Luis González, l’estadística del Consell General del Poder Judicial reflecteix un augment important en els últims anys dels desnonaments per impagament de les mensualitats.

En concret, l’any passat fins al mes de setembre es van produir a la Comunitat Valenciana 3.310 ordres de desallotjament per no haver pagat les mensualitats de l’arrendament, cosa que suposa un 59,3% del total dels desnonaments.

Aquest percentatge és 22 punts superior al registrat l’any 2014, en què els llançaments per lloguers van ser un 37,5% del total.

De la mateixa manera, els desnonaments per impagament de la hipoteca han abaixat del 59% que representaven el 2014 al 40% dels 9 primers mesos del 2018, en què se’n van produir 2.453.

Com va informar eldiario.es, en el mateix període, entre els anys 2014 i 2018, els preus dels lloguers han apujat un 31,9% a tota la Comunitat Valenciana i un 45% a la ciutat de València.

Davant aquesta situació, tant la PAH com Entrebarris van exigir al Govern que fixe índexs de referència en els preus dels lloguers que siguen de compliment obligat per als propietaris, especialment en zones en què hi haja uns encariments més alts.

A més, han demanat que els bancs estiguen obligats a cedir habitatges buits perquè isquen al mercat de lloguer a preus assequibles.

La portaveu d’Entrebarris, Mijo Miquel, va comentar que "el Govern i el parlament han de triar clarament entre privilegiar els beneficis dels propietaris o el dret a l’habitatge. L’experiència espanyola i internacional ens diu amb claredat que la liberalització en les condicions dels lloguers porta a més especulació i mercantilització de l’habitatge, fet que provoca la pujada de preus i la inseguretat de les persones inquilines".

La Conselleria d’Habitatge ha anunciat la creació d’un índex de preus de referència de lloguer, però mentre el Govern no modifique la llei, tan sols serà un índex informatiu per als inquilins i no de compliment obligat per als propietaris, com exigeixen aquests col·lectius.