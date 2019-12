El director de la Agencia Antifraude renuncia a la Insignia de Oro de Alzira para garantizar su independencia

Joan Llinares, director general de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, ha renunciado a la Insignia de Oro de Alzira que el ayuntamiento anunció la semana pasada que le otorgaba.

La distinción, acordada por la Junta de Portavoces de Alzira, fue notificada por el mismo alcalde Diego Gómez, pero Joan Llinares respondió con un escrito para explicar los motivos de su renuncia: “Para mí es un gran honor haber sido nominado con una mención tan representativa de mi aprecio ciudad de Alzira. Sin embargo, he reflexionado muy profundamente y he llegado a la conclusión que a mucho pesar mío no debo de aceptar la insignia atendidas mis responsabilidades actuales por la aplicación de l‘artículo 65 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Agencia”.

Concretamente el texto manifiesta que “Para garantizar esta independencia el régimen de su personal está sometido a unos principios de actuación en materia de deberes e incompatibilidades y en concreto a la obligación de guardar imparcialidad y neutralidad política, ideológica y religiosa y le está prohibido aceptar tratos de favor, privilegios o cualquier otro premio“.

Joan Llinares, nacido en Alzira en 1953, finaliza la carta afirmando que : “Si un día, cuando esté desproveído de responsabilidades y sea un sencillo ciudadano, la ciudad de Alzira considera que sigo teniendo los méritos por los cuales he sido nominado a la Insignia de Oro, será para mí un gran honor aceptarla. Con agradecimiento, un fuerte abrazo”.

Finalmente, la Junta de Portavoces decidió ayer que la categoría de Actividades Diversas quedo desierta.