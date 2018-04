Mónica Oltra, sobre el archivo de la denuncia por fraccionamiento de contratos: "La verdad solo tiene un camino"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha mostrado "satisfecha" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la investigación por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de su departamento y por pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros.

"Al final, la verdad solo tiene un camino", ha subrayado. Así lo ha indicado Oltra en los pasillos de Les Corts, donde ha destacado que se ha visto que la denuncia que presentó el PP por supuesto fraccionamiento de contratos "no tenía fundamento". "Al final la verdad solo tiene un camino", ha remarcado para indicar que en su Conselleria siempre se han mostrado "tranquilos" porque las decisiones y contrataciones que llevan a cabo se hacen "con total transparencia y ajustándose a la legalidad como se ha visto con el archivo".

Por ello, ha criticado "la estrategia del PP de hacer como la tinta de calamar y utilizar las denuncias para confundir a la ciudadanía y hacer ver que todo es igual". "Aquí no todo es igual y como todo no es igual, las cosas caen por su propio peso", ha reivindicado.

Ha reprobado que esta práctica de los 'populares' pretende "parar el cambio político" con "denuncias que no van a ningún sitio, calumniando e intentando meter en el mismo saco" al actual Consell y a los gobiernos "de un partido corrupto que instaló la corrupción de manera sistémica en todas las instituciones" para "confundir" a la ciudadanía y que se "harte de la política".

"El mensaje es claro y es que no nos van a callar, no van a parar el cambio político porque vamos a seguir haciendo políticas que mejoren la vida de la gente", ha subrayado para destacar que han "desterrado la corrupción de las instituciones y se ha apostado por la decencia, honestidad y transparencia y por políticas que reviertan los recortes sociales y civiles que hubo con el gobierno del PP para hacer políticas que saquen a la gente de la emergencia social y sienten las bases para que las personas tenga una vida más fácil y feliz".

"Respeto absoluto"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha manifestado el "respeto absoluto" a la decisión de la Fiscalía y ha señalado que llevaron este tema a Fiscalía porque había un informe de la Intervención "que decía que hay irregularidades y que la forma en que se estaba ejecutando ese sistema no se ajustaba a derecho". Si ahora, ha indicado Bonig, Fiscalía no ha observado esas irregularidades, ellos no tienen más que acatar las decisiones judiciales como hacen siempre.