Ximo Puig, sobre un posible adelanto electoral en España: "Si no hay salida, se deberán tomar las decisiones oportunas"

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, cree que ahora "lo que menos le interesa a España es más inestabilidad", pero cree que "si en el futuro se produce una situación en la que no hay salida, se deberán de tomar las soluciones oportunas".

Así lo ha indicado Puig en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado por si el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, debería adelantar las elecciones generales en España si se produce una situación de ingobernabilidad por falta de apoyos al Gobierno.

Al respecto, afirma que "en estos momentos lo que menos le interesa a España es más inestabilidad", después de "muchos años con una situación de falta de legitimidad de gobierno y problemas de corrupción".

A su juicio, "ahora se ha abierto un espacio nuevo" y existe "una mayoría que ha sustentado una moción de censura" que hay que "articularla en los mínimos necesarios para generar estabilidad". "Es lo que le interesa a España", subraya.

Sin embargo, puntualiza: "si en el futuro se produce una situación en la que no hay salida, se deberán de tomar las soluciones oportunas. Ahora hay un nuevo gobierno que tiene voluntad de generar una agenda compartida".

"Hacer un esfuerzo"

Afirma que ahora el Ejecutivo tiene que presentar un presupuesto que "retrate a todos" para hacer "una política constructiva". "Si a España no le interesa que haya elecciones todos tienen que hacer un esfuerzo para hacer el presupuesto que no va a gustar a nadie al 100%, pero esto es la gestión de la diversidad", apostilla.

"¿Qué va a pasar si todo va mal?", se pregunta, para manifestar que lo desconoce, pero que él es partidario de una "política real y no de ficción" ni "de la cultura política pop, sino clásica pero renovada permanente". En este sentido, agrega: "La producción de la política no puede estar en tiempos de instantaneidad porque pierde potencia y consistencia".

El jefe del Consell destaca la "persistencia y coraje" de Sánchez quien, además, "ha demostrado que es un político con fondo". "El gobierno ha demostrado que tiene una capacidad de ilusionar a una mayoría de la sociedad y eso es lo que dicen las encuestas. Ahora hay que ver exactamente si se es capaz de sostenerlo e implementar esas políticas".

"Apretar el acelerador"

A su juicio, se ha creado "una nueva atmósfera de diálogo que ha liberado mucho oxígeno y se puede respirar", pero cree que ahora hay que "aterrizar en soluciones concretas a problemas concretos y mirar al medio y largo plazo porque no se puede un regate en el corto". A partir de septiembre, considera que es "el momento en el gobierno tiene que apretar el acelerador".

Por tanto, insiste en que hay que dejar al nuevo ejecutivo desarrollar su labor porque "la alternativa es peor" porque "no la hay". "Mi valoración es muy positiva, aunque hay cosas que me gustaría que fueran más rápido como es la financiación, pero este es el primer gobierno de la historia de la democracia que no solo no ha tenido ni 100 días, es que ni cinco días ni 100 horas y esto no es muy razonable tampoco".

Ha recordado que Sánchez ya avanzó que "primero era la moción de censura, luego estabilización y después elecciones" y, por tanto, cree que ahora se debería de hacer "un esfuerzo" para "como mínimo, garantizar la estabilidad unos cuantos meses".

De este manera, no considera que "en estos momentos" se den "las circunstancias" de que Sánchez se someta a una moción de confianza si no salen adelante los presupuestos. "En estos momentos no se dan esas circunstancias. Todos los instrumentos que permite la Constitución están ahí para utilizarse, pero siempre debe ser desde el interés general", dice.

Relación con Moncloa

Respecto a su relación con el presidente del Gobierno, señala que es "abierta y de afecto" con un tono "permanentemente positivo", así como mantiene "muy buena relación y comunicación" con Moncloa y los distintos Ministerios.

De hecho, este septiembre mantendrán una reunión formal, todavía sin fecha fijada, de la que espera obtener acuerdos a corto plazo y "cimentar una estrategia a medio y largo plazo". "La Comunitat Valenciana quiere aportar a España y puede hacerlo, pero para eso tiene que tener las condiciones objetivas como una financiación y unas inversiones justas y sacarnos la losa de la parte de la deuda de la infrafinanción", enfatiza.

Para Puig, con esas "condiciones" y un Corredor Mediterráneo "en plena forma", la autonomía valenciana podrá ser "solidaria" con el resto de territorios del Estado porque podrá "aportar más". "Vamos a ser una de las locomotoras de crecimiento de España", augura.

Por ello, planteará a Sánchez que la Comunitat "está dispuesta a participar y comprometerse con un nuevo proyecto de España y nueva realidad territorial diferente en la que no haya privilegios y, al mismo tiempo se atienda las singularidades pero que exista igualdad entre los ciudadanos".