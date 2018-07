El portavoz de Ciudadanos en Benidorm se graba saltándose un stop mientras conduce

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Benidorm, Rafael Gasent, se ha grabado un vídeo, que se ha hecho viral, en el que aparece conduciendo mientras habla e, incluso, se salta una señal de stop.

El vídeo lo grabó la pasada semana con su teléfono móvil con motivo de la apertura al tráfico rodado de una calle, la avenida Bernat de Sarriá, la cual había estado cortada todos los miércoles y domingos desde hace 40 años con motivo de la instalación de un mercadillo.

El regidor, que posteriormente ha pedido disculpas, trataba de ensalzar el éxito que había supuesto la apertura de dicha vía, una gestión de su formación después de muchas reclamaciones al equipo de Gobierno, liderado por el PP, pero no cayó en la cuenta de que estaba cometiendo varias infracciones, y todo ello con el distintivo de Servicio Oficial del Ayuntamiento en el salpicadero del vehículo.

"Buenos días. Es evidente que todos no equivocamos, pero quizá la peor parte es reconocerlo y pedir disculpas. Yo lo voy a hacer. Hace unos días después de un importante logro para todos, la emoción me pudo y de grabe un video desde mi vehículo personal mientras conducía. Lo siento, me disculpo y asumiré toda mi responsabilidad. Gracias", ha escrito en su Facebook.