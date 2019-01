El cardenal Cañizares "beneeix" l'exposició de la Mare-de-Déu dels Desemparats de la Diputació: "Ha quedat impressionat"

L'exposició "Mare dels Desemparats, secularització i pervivència de les formes populars del culte religiós" programada pel Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat s'ha convertit en un lloc de culte i peregrinació de la cúria valenciana. Si la inauguració de la mostra va estar presidida per dirigents de l'Església valenciana -que ha col·laborat en la cessió d'obres- aquest dijous ha sigut el mateix cardenal i arquebisbe de València el que visite el cicle expositiu que ocupa tres sales.

Cañizares ha sigut acompanyat en una visita guiada pel president de la Diputació de València, Toni Gaspar, que ha exercit d"amfitrió"; el director del Muvim, Rafa Company; la subdirectora, Carmen Ninet; la cap de Relacions Externes del museu, Amparo Sampedro, i la historiadora Teresa Abad, segons el comunicat oficial difós per la Diputació de València. En aqueix mateix comunicat, la institució assegura que el cardenal "ha quedat impressionat" amb l'exposició que "se centra en la dimensió social de la imatge de la 'valencianía".

L'arquebisbe de València no s'ha caracteritzat per ser un líder religiós afí als nous governs eixits de les eleccions de 2015. És més, en una carta dirigida al president de la Generalitat, Ximo Puig, en què acusava el seu Govern de "censor i franquista". Posteriorment va haver de disculpar-se. Les feministes i els homosexuals també han sigut blanc de les seues crítiques que l' han situat com un dels dirigents de l'Església espanyola més conservadors i reaccionaris.

Mentrestant, el cost de l'exposició continua creixent i, segons fonts de la corporació provincial, la mostra ha costat ja 167.676 euros, la més cara de tota la legislatura, inclosa la de la República.