Educació en la fase 2 de la desescalada: classes en línia i tutories presencials que poden incloure fins a 10 alumnes per als cursos que donen títol

Dilluns que ve la Comunitat Valenciana passarà a la fase 2 de la desescalada i, en previsió d’aquesta circumstància, la Conselleria d’Educació va publicar dijous passat en el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) les instruccions per a “la transició cap a una nova normalitat”, directrius que advoquen principalment per l’ensenyament en línia. La publicació també recull, entre altres qüestions, la possibilitat de fer tutories i classes col·lectives presencials amb un màxim de 10 alumnes per als cursos que titulen, així com un pla de contingència de seguretat i salut.

Les aules no s’obriran ni en Infantil ni en educació especial. En Infantil s’estableix que les escoles mantindran el contacte necessari i “preferentment telemàtic” amb les famílies, especialment amb les de l’alumnat amb necessitats educatives especials, amb problemes emocionals o de conducta o que haja de passar a Educació Primària en el curs 2020-2021.

Pel que fa a educació especial, només en el cas de l’alumnat tutelat o protegit en centres residencials de serveis socials o que tinga més dificultat per a accedir als mitjans telemàtics i que, a causa d’aquesta situació d’excepcionalitat, no haja pogut rebre una atenció individualitzada de manera òptima, l’acció tutorial es podrà dur a terme amb caràcter presencial, i després d’haver concertat cita prèvia amb la família, tutor o tutora, al mateix centre educatiu o per altres mitjans acordats amb la família.

Cursos que titulen

Als estudiants que acaben cicle –sisé de Primària, quart de l’ESO, segon de Batxillerat i segon dels cicles formatius d’FP– se’ls permetran tutories i classes individuals o col·lectives en grups reduïts que poden incloure fins a deu persones.

En la resta dels cursos, el professorat organitzarà, en coordinació amb la direcció dels centres i mitjançant cita prèvia, activitats específiques presencials de tutories individuals, resolució de dubtes, acompanyament emocional, lliurament o recepció de materials, especialment per a l’alumnat que no haja tingut les mateixes oportunitats de seguiment telemàtic que la resta dels companys i per a l’alumnat amb necessitats educatives especials o per a l’alumnat tutelat o protegit als centres residencials de serveis socials.

Totes aquestes activitats seran de caràcter voluntari per a l’alumnat i als docents que hagen de participar puntualment en aquest desenvolupament se’ls ajustarà la tasca en l’activitat educativa a distància perquè no hagen d’augmentar la jornada total de treball.

En tot cas, les instruccions incideixen en el fet que tots els centres han de continuar la formació a distància que han desenvolupat des que es va suspendre l’activitat educativa presencial fins a la data de finalització del curs 2019-2020 en cadascun dels ensenyaments i de les etapes educatives.

Proves d’avaluació

Durant la fase 2 no es podran fer proves d’avaluació presencials ordinàries, excepte les proves individuals que efectuen els centres estrangers autoritzats per a impartir ensenyaments d’altres sistemes educatius, les previstes en la modalitat d’educació a distància pel CEED o els centres associats, o en Batxillerat nocturn i les regulades per a obtindre titulacions oficials i per a l’accés als diferents ensenyaments, que es desenvoluparan en les condicions establides reglamentàriament en les convocatòries corresponents.

Les direccions dels centres, en coordinació amb els departaments didàctics corresponents, determinaran les matèries en què les avaluacions finals extraordinàries es faran mitjançant una prova presencial i les que es faran a través d’altres instruments d’avaluació, com ara projectes, treballs i tasques que s’hagen pogut encomanar a l’alumnat en el seu informe individual valoratiu.

Admissió d’alumnes

L’admissió d’alumnes per al curs escolar que ve serà electrònica, encara que els col·legis funcionaran com a centres d’atenció i, pel que fa a l’horari, estaran oberts per a dur a terme les activitats permeses en la fase 2 que suposen la presència d’alumnat o de famílies, des de les 09.00 fins a les 13.00 hores.